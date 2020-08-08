Милонов назвал полеты бизнес-классом необходимыми для чиновников

Иногда чиновникам необходимо летать бизнес-классом — это для них единственная возможность поспать, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов телеканалу «360», комментируя сообщения СМИ об отмене запрета на полеты бизнес-классом для членов правительства Хабаровского края. Он пояснил, что региональные управленцы зачастую прилетают в Москву для выполнения определенной задачи, и у них на отдых нет времени. Сам он летает в основном эконом-классом, отметил законодатель, и добавил, что его «прикалывает» поболтать с другими пассажирами.





«Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый. Мы же хотим, чтобы они работали. Я бы для этих людей, которым нужно далеко летать, сознательно не делал бы каких-то строгостей», — пояснил свою позицию Милонов.





Депутат добавил, что экономклассом летать несложно, когда речь идет о коротком полете — например, из Москвы в Санкт-Петербург. «Посидеть поболтать, наоборот, очень прикольно. Как депутат сидишь в бизнес-классе, все говорят: «Ну понятно», а когда сидишь в экономклассе, говорят: «О, брателла, уважаю». Меня прикалывает экономкласс, к тому же я почти никогда не обедаю», — заявил он.





Запрет чиновника на полеты бизнес-классом за счет бюджета, действующий в Хабаровском крае, вопросов у него не вызывает, уточнил Милонов. «Если мне Госдума скажет, что для экономии народных денег нельзя вообще летать бизнес-классом, я вообще не буду летать бизнес-классом», — считает он.





Ранее в СМИ появились сообщения, что недавно назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев разрешил чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Издания ссылались на опубликованный проект правительства. Сам временный глава региона назвал эти данные фейками, и напомнил, что 5 августа он подписал версию документа, где говорилось исключительно о полетах эконом-классом. В пресс-службе правительства позднее сообщили, что изменения в документ внесли другие люди втайне от главы региона, и что их накажут за самоуправство.