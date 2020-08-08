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Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал невозможным случайный взрыв
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Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал невозможным случайный взрыв

Груз хранился в условиях, которые исключают детонацию, отметил моряк

Селитра, взорвавшаяся в Бейруте 4 августа, не могла сдетонировать сама — она хранилась в специальных двухслойных контейнерах, сообщил бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев, доставившего груз селитры в Ливан. Он выразил уверенность в том, что взрыв произошел из-за внешних причин. Моряк также отметил, что ливанские власти не связывались с ним после инцидента, хотя в 2014 году конфисковали груз и несколько месяцев удерживали команду на борту корабля.


«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор. Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков», — приводит РБК слова Прокошева.


Экс-капитан судна рассказал, что власти Ливана конфисковали их груз и не позволяли команде покинуть страну почти год. «Мы забастовали, все хотели вернуться домой. Но ливанское правительство нас не выпустило из страны — чтобы за грузом смотрели, за судном за бесплатно. На судне же был взрывоопасный груз. Хозяин не платил, и ливанцы нам тоже не хотели платить», — пояснил он.


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По словам Прокошева, владелец судна бросил команду и корабль, но его обязали содержать моряков. В итоге выбраться им удалось, продав часть топлива судна и наняв на эти деньги адвоката. После отъезда экипажа, местные власти сняли груз с корабля и переместили на один из портовых складов.


Ранее газета New York Times сообщила, что в 2018 году Rhosus, находившийся все еще в Бейруте, за несколько дней полностью погрузился под воду. Местные власти не стали поднимать корабль, поскольку он не мешал судоходству в порту.


4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали более 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Здания, находившиеся неподалеку от места взрыва, были снесены или получили сильные повреждения. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек, десятки человек пропали без вести. Больницы столицы Ливана оказались переполнены из-за раненых. Свою помощь предложили многие страны. От России было решено направить пять самолетов с гуманитарным грузом, а также спасателей и медиков.


#ливан #взрыв #бейрут #корабль
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