Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал невозможным случайный взрыв

Селитра, взорвавшаяся в Бейруте 4 августа, не могла сдетонировать сама — она хранилась в специальных двухслойных контейнерах, сообщил бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев, доставившего груз селитры в Ливан. Он выразил уверенность в том, что взрыв произошел из-за внешних причин. Моряк также отметил, что ливанские власти не связывались с ним после инцидента, хотя в 2014 году конфисковали груз и несколько месяцев удерживали команду на борту корабля.





«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор. Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый мешок весил тонну, было 2750 мешков», — приводит РБК слова Прокошева.





Экс-капитан судна рассказал, что власти Ливана конфисковали их груз и не позволяли команде покинуть страну почти год. «Мы забастовали, все хотели вернуться домой. Но ливанское правительство нас не выпустило из страны — чтобы за грузом смотрели, за судном за бесплатно. На судне же был взрывоопасный груз. Хозяин не платил, и ливанцы нам тоже не хотели платить», — пояснил он.