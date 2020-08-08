Китай предупредил о распространении смертельного вируса SFTS

В Китае распространяется смертельный вирус SFTS, его жертвами стали уже семь человек в трех провинциях страны, сообщает газета Global Times. По данным ученых, инфекция передается при укусах клещей, а также через контакт с кровью или слизистой больного. На данный момент болезнь обнаружена уже минимум у 60 человек. Медики отметили, что впервые вирус был замечен в 2011 году и что он не сможет вызвать эпидемию из-за сложности распространения.





«Более 37 человек заражены SFTS в восточной провинции Цзянсу за первые полгода, еще 23 человека с заболеванием обнаружены в восточной провинции Аньхой», — приводит Global Times данные о распространении вируса.





Симптомами заражения являются лихорадка, сильный кашель, а также снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. По словам доктора Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, заразившиеся люди могут передавать вирус через кровь или слизистую. При этом основным путем передачи SFTS являются укусы клещей.





В конце декабря 2019 года в Китае начал распространяться новый коронавирус SARS-CoV-2, ставший причиной мировой пандемии заболевания COVID-19. Китайские ученые предполагают, что вирус перешел к человеку от летучей мыши, а затем начал распространяться на продуктовом рынке города Ухань в провинции Хубэй. По данным властей КНР, в самой стране коронавирусом заразились 88 649 человек, почти 4,7 тысячи человек умерли.





С начала пандемии COVID-19 в мире было зарегистрировано 19 382 107 случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции оказались 721 411 человек. На первом месте по числу больных находятся США — 4 942 008 заболевших (из них 161 358 скончались). Вторую строчку занимает Бразилия — 2 962 442 (99 572 умерли), на третьей — Индия с 2 088 611 пациентами (51 311 стали жертвами инфекции). Россия в этом списке занимает четвертую позицию, а по числу умерших — 11-ю.