Захарова назвала задержание россиян в Белоруссией провокацией третьей стороны

Задержание 33 россиян в Белоруссии — спланированная провокация третьей страны, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этот инцидент был подан властями Белоруссии как операция Москвы по дестабилизации обстановки перед выборами. Она призвала не обвинять граждан РФ в преступлениях, которые не доказаны, и не использовать задержанных в политических целях.





«Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Белоруссии неделю, как минимум. Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — заявила Захарова.





Представитель МИД РФ уточнила, что история с задержанием за неделю успела убедить многих, что россияне как-то замешаны в ситуации с белорусскими выборами президента. «Сложно будет через неделю отказаться от этой убежденности, которая сформировалась за эти несколько дней, потому что признать свою неправоту всегда очень сложно», — полагает она.





Захарова призвала не вмешивать задержание россиян в электоральную гонку. «Виновность этих людей не доказана. <...> Использование этой ситуации, раскручивание этого всего, как уже было сказано неоднократно на всех уровнях, спектакля с участием российских граждан в электоральных целях — это недопустимо», — заключила она.





Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание 33 россиян в Белоруссии произошло из-за попытки третьей стороны осложнить отношения Москвы и Минска. Он пояснил, что эту теорию подтверждают «убедительные факты». Дипломат отметил, что у белорусских правоохранителей не было всей нужной информации, когда проводились задержания.





Вечером 7 августа газета «Комсомольская правда» опубликовала статью со ссылкой на источник в российских спецслужбах, где сообщается, что задержанные в конце июля в Белоруссии граждане России стали жертвами провокации со стороны украинских спецслужб. По данным издания, «заказчики» из СБУ звонили с виртуальных номеров, предлагали найм и представлялись вымышленными именами и указывали придуманные должности в компании «Роснефть».





29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусские силовики заявили, что эти россияне — бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера и готовились устроить в Белоруссии массовые беспорядки. 30 июля Киев сообщил, что готовит документы для экстрадиции задержанных россиян, потому что 28 из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев.





9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, в которых принимают участие пять кандидатов, в том числе и Александр Лукашенко. В разных городах республики проходят многочисленные митинги оппонентов действующего президента.