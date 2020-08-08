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Трех активистов «Открытой России» задержали на белорусской границе
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Трех активистов «Открытой России» задержали на белорусской границе

Одному вменяют неповиновение пограничникам, двоим — нарушение правил выезда

Российские пограничники задержали на границе с Белоруссией троих активистов правозащитной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, Даниила Потапова и Александра Федосеева. Правозащитники собирались наблюдать за выборами президента соседней страны. Как позднее сообщили задержанные, их собираются задержать как минимум на двое суток по различным статьям.


«Ситуация следующая. Нам вменяют, что у нас паспорта были с надорванным вторым листом, и якобы это послужило нарушением положений статьи 11 закона о государственной границе Российской федерации. Паспорта везут на экспертизу, до конца экспертизы мы на сорок восемь часов будем задержаны, нас повезут во Псков», — сообщил Даниил Потапов после задержания (запись есть в распоряжении Daily Storm).


Как сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, Пивоварова задержали отдельно от двух других активистов — с погранпункта в районе Красной Горки его доставили в погранотдел города Рудня Смоленской области. Активисту вменяют нарушение статьи 18.7 КоАП — неповиновение законному требованию пограничника (максимальное наказание по статье — административный арест на срок до пятнадцати суток).


Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова отметила, что задержание Потапова и Федосеева на 48 часов нарушает закон. «Дольше трех часов [по неарестной статье] держать не имеют права. Пока составили протокол о задержании», — уточнила она. Также Буракова подтвердила, что Пивоваров, Потапов и Федосеев направлялись в Белоруссию, чтобы наблюдать за президентскими выборами.


9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, в которых принимают участие пять кандидатов, в том числе и Александр Лукашенко. В разных городах республики с июля проходят многочисленные митинги оппонентов действующего президента.


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#открытая россия #задержание #выборы президента белоруссии
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