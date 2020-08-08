Кравчук назвал четыре ключевых шага на пути к миру в Донбассе

«Мы видим, что это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае: когда это будет и с той, и с другой стороны», — сказал Кравчук в эфире «ОбозревательTV».





Также экс-президент Украины заявил, что в августе пройдет очередное заседание контактной группы, на котором будет обсуждаться полное прекращение огня в Донбассе.





Ранее стало известно, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намерены вскоре произвести очередной обмен пленными. О готовности к дальнейшему обмену пленными стороны объявили на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе 22 июля. На том же заседании была заключена договоренность о прекращении огня с 27 июля.





Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах Трехсторонней контактной группы, куда входят представители России, Украины и ОБСЕ, а также на саммитах в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция).