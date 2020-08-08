Помощник президента Абхазии объяснил, почему протаранил ворота на российской границе

Помощник президента Абхазии заявил, что причиной задержек стали неуплаченные налоги и коммунальные платежи. «Я все прекрасно понимаю, на меня уже неоднократно так накладывается, потому что на меня пять машин оформлено. У меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи проездом все время. Она набегает — я приезжаю и плачу», — добавил он.





Авидзба подчеркнул, что дипломатический паспорт позволяет проезжать, невзирая на проблемы с платежами. «Но человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать. Ну, и на пятый час... тем более, моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем траспортном средстве. Я просто продолжил свой путь следования», — заключил он.





Ахра Авидзба ранее участвовал в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ходе политического кризиса в Абхазии, после которого президент страны Рауль Хаджимба ушел в отставку, Авидзба находился на стороне оппозиции. После избрания нового главы страны Аслана Бжании получил пост помощника президента по международным связям.