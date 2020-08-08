Новости
Новости
St
Помощник президента Абхазии объяснил, почему протаранил ворота на российской границе
Новости

Помощник президента Абхазии объяснил, почему протаранил ворота на российской границе

Ахра Авидзба подтвердил, что его не пропускали из-за долгов

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба подтвердил, что днем 8 августа протаранил ворота российского пограничного поста. По его словам, правоохранители не пропускали его около пяти часов из-за задолженностей по налогам, а их руководитель «вел себя провокационно». Авидзба подчеркнул, что предъявил свой дипломатический паспорт, по которому его должны были пропустить.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Я продемонстрировал свой дипломатический паспорт — я представляю свое государство. И один из миллиона погранцов решил включить свое «я», не смотреть на законы, на права. Он просто решил меня не пропустить», — приводит слова Авидзбы Telegram-канал DNews Abkhazia.



Помощник президента Абхазии заявил, что причиной задержек стали неуплаченные налоги и коммунальные платежи. «Я все прекрасно понимаю, на меня уже неоднократно так накладывается, потому что на меня пять машин оформлено. У меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи проездом все время. Она набегает — я приезжаю и плачу», — добавил он.


Авидзба подчеркнул, что дипломатический паспорт позволяет проезжать, невзирая на проблемы с платежами. «Но человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать. Ну, и на пятый час... тем более, моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем траспортном средстве. Я просто продолжил свой путь следования», — заключил он.


Ахра Авидзба ранее участвовал в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ходе политического кризиса в Абхазии, после которого президент страны Рауль Хаджимба ушел в отставку, Авидзба находился на стороне оппозиции. После избрания нового главы страны Аслана Бжании получил пост помощника президента по международным связям.


#ахра авидзба #граница #абхазия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»