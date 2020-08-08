Премьер-министр Ливана перед митингующими назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб выступил перед протестующими в Бейруте и призвал провести досрочные парламентские выборы. По его словам, кабмин не станет «цепляться за власть» и готов уйти со своих постов, чтобы вывести страну из кризиса. Глава правительства заявил, что причиной мощнейшего взрыва в Бейруте 4 августа стала «коррупция», и виновные в произошедшем будут найдены и наказаны. В городе продолжаются массовые антиправительственные протесты, в ходе которых пострадали уже больше 170 человек.
«Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов. Я призываю также политические стороны прийти к согласию. <...> Мы не цепляемся за власть, но хотим принять решение, которое спасет страну», — приводит слова Диаба Sky News Arabia. Последнее правительство было сформировано только около полугода назад, в январе 2020 года.
Премьер-министр подчеркнул, что расследование взрыва в Бейруте продолжается, но вскоре должно быть завершено, виновные будут установлены и наказаны. По его словам, инцидент с детонацией нескольких тонн селитры произошел из-за «многолетней коррупции и бесхозяйственности» во властях.
Свое выступление Диаб провел на фоне массовых протестов, бушующих в городе. Антиправительственный митинг, связанный с взрывом в порту Бейрута, перерос в массовые беспорядки, в которых жители города столкнулись с полицией. По последним данным Красного Креста, в ходе акций пострадали более 170 человек, из них 55 потребовалась госпитализация. Несколько человек, в том числе со стороны силовиков, погибли. Демонстранты захватили здание МИД и Минэкономики страны, объявив их штабами антиправительственного движения.
Российские граждане в ходе демонстрации не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Ливане. По словам советника диппредставительства Вячеслава Максудова, ситуация в районе посольства спокойная, сотрудники соблюдают необходимые меры безопасности.
4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали более 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Здания, находившиеся неподалеку от места взрыва, были снесены или получили сильные повреждения. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек, десятки человек пропали без вести. Больницы столицы Ливана оказались переполнены из-за раненых. Свою помощь предложили многие страны. От России было решено направить пять самолетов с гуманитарным грузом, а также спасателей и медиков.