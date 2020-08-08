Премьер-министр Ливана перед митингующими назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте

Российские граждане в ходе демонстрации не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Ливане. По словам советника диппредставительства Вячеслава Максудова, ситуация в районе посольства спокойная, сотрудники соблюдают необходимые меры безопасности.





4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали более 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Здания, находившиеся неподалеку от места взрыва, были снесены или получили сильные повреждения. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек, десятки человек пропали без вести. Больницы столицы Ливана оказались переполнены из-за раненых. Свою помощь предложили многие страны. От России было решено направить пять самолетов с гуманитарным грузом, а также спасателей и медиков.