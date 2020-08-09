В США назвали передислокацию войск в Европе продвижением к границам России

Передислокация войск США в Европе проводится для продвижения к границам России и наращивания на этом направлении военного присутствия, заявил глава американского Минобороны Марк Эспер. По его мнению, всем странам — участницам НАТО нужно платить не менее 2% ВВП (внутреннего валового продукта), чтобы противостоять российской и остальным угрозам.





«Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их [Россию]», — заявил в интервью телеканалу Fox News Эспер.





Глава Минобороны США уточнил, что речь идет об «усилении сдерживания России» и укреплении НАТО. «В конечном счете мы перебрасываем больше войск дальше на восток, ближе к границам России», — добавил Эспер.





По его словам, представители ключевых союзников США по Североатлантическому альянсу назвали решение Трампа о переброске части войск из Германии «хорошим шагом». Министр отметил, что США оставят в ФРГ достаточно крупную военную группировку.





Эспер напомнил о требовании Вашингтона ко всем участникам НАТО довести расходы на оборону до 2% ВВП. «Каждый должен платить минимум 2%. Такие страны, как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным», — уточнил он и добавил, что если Североатлантический блок «действительно намерен противостоять россиянам, то придется выполнять взятые на себя обязательства».