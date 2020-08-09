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В США назвали передислокацию войск в Европе продвижением к границам России
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В США назвали передислокацию войск в Европе продвижением к границам России

По словам главы Пентагона, ключевые союзники Вашингтона по НАТО назвали этот процесс «хорошим шагом»

Передислокация войск США в Европе проводится для продвижения к границам России и наращивания на этом направлении военного присутствия, заявил глава американского Минобороны Марк Эспер. По его мнению, всем странам — участницам НАТО нужно платить не менее 2% ВВП (внутреннего валового продукта), чтобы противостоять российской и остальным угрозам.


«Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их [Россию]», — заявил в интервью телеканалу Fox News Эспер.


Глава Минобороны США уточнил, что речь идет об «усилении сдерживания России» и укреплении НАТО. «В конечном счете мы перебрасываем больше войск дальше на восток, ближе к границам России», — добавил Эспер.


По его словам, представители ключевых союзников США по Североатлантическому альянсу назвали решение Трампа о переброске части войск из Германии «хорошим шагом». Министр отметил, что США оставят в ФРГ достаточно крупную военную группировку.


Эспер напомнил о требовании Вашингтона ко всем участникам НАТО довести расходы на оборону до 2% ВВП. «Каждый должен платить минимум 2%. Такие страны, как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным», — уточнил он и добавил, что если Североатлантический блок «действительно намерен противостоять россиянам, то придется выполнять взятые на себя обязательства».


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Курс на очернение России: в МИД прокомментировали доклад США о «российской пропаганде»

В ведомстве расценивают отчет Госдепа как посягательство на свободу выражения мнения 6 августа 2020
Dailystorm - Курс на очернение России: в МИД прокомментировали доклад США о «российской пропаганде»

Министр обороны в интервью также сообщил, что США сократят воинский контингент в Афганистане до менее пяти тысяч военнослужащих к концу ноября. Ранее Дональд Трамп призвал к скорейшему выводу американских войск с территории исламской республики. Глава Белого дома считает, что спустя 19 лет афганцам нужно самим поддерживать порядок в стране.


В начале июня Трамп приказал Минобороны к сентябрю вывести из Германии 9,5 тысячи военнослужащих США. Позднее Марк Эспер уточнил, что из ФРГ будут выведены 12 тысяч американских военнослужащих — 6,4 тысячи из них будут направлены домой, еще 5,6 тысячи переведены на базы в Италии и Бельгии. 


#геополитика #европа #сша #трамп
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