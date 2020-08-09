Число пострадавших при протестах в Бейруте превысило 700 человек

В результате столкновений протестующих и правоохранителей в центре Бейрута пострадали не менее 728 человек, сообщила Al Jazeera. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ответ митингующие забрасывали силовиков булыжниками и фейерверками. Протесты в столице Ливана поддержало посольство США. Премьер страны Хасан Диаб заявил, что готов рассмотреть требование участников протестов о проведении досрочных выборов.
«Более 728 человек были ранены в результате протестов в столице Ливана в ответ на мощный взрыв [в порту Бейрута 4 августа], в результате которого погибло не менее 158 человек», — говорится в сообщении издания.
Антиправительственный митинг, связанный с взрывом в порту Бейрута, перерос в массовые беспорядки, в которых жители города столкнулись с полицией. Демонстранты потребовали от властей принять меры в условиях экономического кризиса, с которым страна столкнулась еще до катастрофы. Среди требований протестующих проведение досрочных выборов правительства и парламента, а также проведение международного расследования обстоятельств трагедии в порту. Митингующие сожгли портрет президента страны Мишеля Ауна, захватили несколько правительственных зданий и вывесили плакаты с призывами к революции.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил о готовности организовать в стране досрочные выборы в парламент. По его словам, эти выборы позволят преодолеть структурный кризис. При этом ряд членов ливанского парламента уже объявили о сложении с себя депутатских полномочий.
Посольство США в Бейруте поддержало протесты в столице Ливана. «Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает того, чтобы власти прислушивались к нему и поменяли курс в ответ на требования народа о прозрачности и подотчетности», — говорится в Twitter дипмиссии.
Массовые протесты в Бейруте вспыхнули в ночь на 7 августа. На центральную площадь столицы Ливана вышло около 10 тысяч человек. Начавшаяся мирно акция переросла в беспорядки. Часть демонстрантов стала закидывать полицию камнями и фейерверками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. При попытке протестующих прорваться через установленные на улицах ограждения применялись резиновые пули.
4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали более 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Здания, находившиеся неподалеку от места взрыва, были снесены или получили сильные повреждения. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек, десятки человек пропали без вести.