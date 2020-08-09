Число пострадавших при протестах в Бейруте превысило 700 человек

В результате столкновений протестующих и правоохранителей в центре Бейрута пострадали не менее 728 человек, сообщила Al Jazeera. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ответ митингующие забрасывали силовиков булыжниками и фейерверками. Протесты в столице Ливана поддержало посольство США. Премьер страны Хасан Диаб заявил, что готов рассмотреть требование участников протестов о проведении досрочных выборов.





«Более 728 человек были ранены в результате протестов в столице Ливана в ответ на мощный взрыв [в порту Бейрута 4 августа], в результате которого погибло не менее 158 человек», — говорится в сообщении издания.