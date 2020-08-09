В России за сутки выявили 5189 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 5189 новых случаев COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 887 536 человек. У 26,6% новых заболевших отсутствуют симптомы заболевания, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа умерли от болезни 77 пациентов. В настоящее время в стране болеют 194 114 человек.





За сутки в РФ полностью выздоровели 3215 пациентов. Всего выписали 693 422 человека. Общая доля вылечившихся составила более 78% от всех заразившихся. С начала пандемии в России скончался 14 931 заболевший. Доля умерших составляет 1,68% от всех заразившихся коронавирусом в стране.





По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 689 больных. За столицей следуют Свердловская область — 160, Ханты-Мансийский автономный округ — 150, Московская область — 149, Красноярский край — 129 пациентов. Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Чукотском АО — двое больных, Еврейской автономной области — трое, Северной Осетии — шестеро, Севастополе и Чечне — по семь пациентов.