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В России за сутки выявили 5189 новых случаев COVID-19
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В России за сутки выявили 5189 новых случаев COVID-19

Число больных коронавирусной инфекцией в мире превысило 19,5 миллиона человек

В России за последние сутки выявили 5189 новых случаев COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 887 536 человек. У 26,6% новых заболевших отсутствуют симптомы заболевания, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа умерли от болезни 77 пациентов. В настоящее время в стране болеют 194 114 человек.


За сутки в РФ полностью выздоровели 3215 пациентов. Всего выписали 693 422 человека. Общая доля вылечившихся составила более 78% от всех заразившихся. С начала пандемии в России скончался 14 931 заболевший. Доля умерших составляет 1,68% от всех заразившихся коронавирусом в стране.


По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 689 больных. За столицей следуют Свердловская область — 160, Ханты-Мансийский автономный округ — 150, Московская область — 149, Красноярский край — 129 пациентов. Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Чукотском АО — двое больных, Еврейской автономной области — трое, Северной Осетии — шестеро, Севастополе и Чечне — по семь пациентов.


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По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 9 августа в мире зарегистрировано 19 571 989 случаев заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции оказались 725 914 человек. На первом месте по числу больных находятся США — 4 997 705 заболевших (из них 162 422 скончались). Вторую строчку занимает Бразилия — 3 012 412 (100 477 умерли), на третьей — Индия с 2 088 611 пациентами (42 518 стали жертвами инфекции). Россия в этом списке занимает четвертую позицию, а по числу умерших — 11-ю. По смертности от COVID-19 третье место занимает Мексика (52 006). Следом идут Великобритания (46 651), Италия (35 203) и Франция (30 327).


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Ранее замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что разрабатываемая в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса пройдет регистрацию в России 12 августа. По его словам, это будет первый препарат для выработки иммунитета от COVID-19 в мире. Он также отметил, что первыми прививать будут медицинских работников и пожилых людей. Как рассказал Daily Storm глава отдела микробиологии латентных инфекций центра Гамалеи Виктор Зуев, он уже привит этой вакциной и чувствует себя хорошо.


Минздрав России планирует начать бесплатную массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре 2020 года, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, страна должна постепенно входить в новую систему помощи от коронавирусной инфекции, которая подразумевает более широкое распространение прививок. В первую очередь, отметил он, вакцинироваться будут учителя и медики. Министр также сообщил, что в стране испытают еще две вакцины от коронавируса.


#заболеваемость #коронавирус #россияне #статистика
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