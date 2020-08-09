Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии превысила 40%

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 9 августа проголосовал на выборах главы государства. Он традиционно отдал свой на территории Белорусского государственного университета физической культуры. После голосования Лукашенко дал короткое интервью журналистам. В нем он назвал предвыборную кампанию 2020 года одной из самых сложных. При этом президент заявил, что не видит оснований для какого-либо противоборства после выборов и пообещал не ввергнуть страну в противостояние. «Мы предусматриваем всякие варианты», — подчеркнул он.





На досрочном голосовании наивысшую явку ЦИК Белоруссии зафиксировал в Гомельской области, где до основного дня выборов свой голос отдали 54,44% избирателей. В Могилевской области явка составила 49,92%, Минской — 39,66%, Витебской — 39,34%, Гродненской — 38,60%. В столице республике Минске досрочно проголосовали 33,4% избирателей.





По данным ЦИК Белоруссии, явка по состоянию на 10:00 мск составила 45,33%. В избиркоме признали состоявшимися выборы в Гомельской и Могилевской областях, где на этот момент свой голос отдали 57,82% и 53,87% избирателей соответственно.