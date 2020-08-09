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Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии превысила 40%
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Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии превысила 40%

Наивысшая активность избирателей зафиксирована в Гомельской области — там проголосовали 54,44% от включенных в списки

Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%, сообщается на сайте ЦИК республики. Избиратели могли отдать свой голос досрочно с 4 по 8 августа. Основной день голосования — 9 августа. В этот день действующий глава страны Александр Лукашенко проголосовал на избирательном участке, расположенном в государственном университете физической культуры.


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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 9 августа проголосовал на выборах главы государства. Он традиционно отдал свой на территории Белорусского государственного университета физической культуры. После голосования Лукашенко дал короткое интервью журналистам. В нем он назвал предвыборную кампанию 2020 года одной из самых сложных. При этом президент заявил, что не видит оснований для какого-либо противоборства после выборов и пообещал не ввергнуть страну в противостояние. «Мы предусматриваем всякие варианты», — подчеркнул он.


На досрочном голосовании наивысшую явку ЦИК Белоруссии зафиксировал в Гомельской области, где до основного дня выборов свой голос отдали 54,44% избирателей. В Могилевской области явка составила 49,92%, Минской — 39,66%, Витебской — 39,34%, Гродненской — 38,60%. В столице республике Минске досрочно проголосовали 33,4% избирателей.


По данным ЦИК Белоруссии, явка по состоянию на 10:00 мск составила 45,33%. В избиркоме признали состоявшимися выборы в Гомельской и Могилевской областях, где на этот момент свой голос отдали 57,82% и 53,87% избирателей соответственно.


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Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось

4 августа. Основной день голосования проходит 9 августа. На пост главы государства баллотируются пять кандидатов, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко, он будет бороться за свой шестой срок пребывания на этом посту, который занимает с 1994 года. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская. Она выдвинула свою кандидатуру вместо мужа — блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за ареста.


Накануне голосования Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается «запрячь в телегу и погонять кнутом» белорусских силовиков. Он попросил оппозицию «уйти в сторону» и «не путаться под ногами», ведь за год-два он сможет «устаканить» ситуацию в стране. По его мнению, оппозиционный кандидат на выборах и его главный оппонент Светлана Тихановская — это «несчастная девочка».


#белоруссия #голосование #лукашенко #выборы
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