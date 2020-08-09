Лукашенко пригрозил СМИ «мгновенным ответом» за попытку дестабилизировать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если СМИ будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране после выборов, то они получат на свои действия «мгновенный ответ». Глава государства отметил, что не слишком рассчитывает на международное признание результатов голосования. Белорусский лидер также оценил возможность своей победы на этих выборах и планы баллотироваться на пост президента страны в будущем.





«Если будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы [СМИ] получите мгновенный ответ», — заявил Лукашенко журналистам после голосования (цитата по РИА Новости).





При этом белорусский лидер подчеркнул, что никто никаких репрессий в отношении самих оппозиционных кандидатов и их сторонников не предпринимал. «Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. Закон и только закон!» — добавил он.





Лукашенко заверил, что не допустит потери контроля за страной в день и после выборов. «Нет, из-под контроля никто ничего не упустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента», — уточнил глава государства.







