Лукашенко пригрозил СМИ «мгновенным ответом» за попытку дестабилизировать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если СМИ будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране после выборов, то они получат на свои действия «мгновенный ответ». Глава государства отметил, что не слишком рассчитывает на международное признание результатов голосования. Белорусский лидер также оценил возможность своей победы на этих выборах и планы баллотироваться на пост президента страны в будущем.
«Если будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы [СМИ] получите мгновенный ответ», — заявил Лукашенко журналистам после голосования (цитата по РИА Новости).
При этом белорусский лидер подчеркнул, что никто никаких репрессий в отношении самих оппозиционных кандидатов и их сторонников не предпринимал. «Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. Закон и только закон!» — добавил он.
Лукашенко заверил, что не допустит потери контроля за страной в день и после выборов. «Нет, из-под контроля никто ничего не упустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента», — уточнил глава государства.
Президент Белоруссии заявил, что утром 9 августа из-за границы в страну не пропустили 170 человек с фальшивыми документами. Лукашенко также раскрыл подробности телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, и ответил на вопрос журналистов, как будут строиться отношения с Россией после выборов и о судьбе задержанных россиян.
«Строиться отношения [с Россией] будут нормально. Вы это, наверное, из сухого сообщения пресс-служб заметили. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день», — сказал Лукашенко.
По его словам, на следующий день после телефонного разговора он получил от российского президента письмо, «по-моему, на пяти страницах». «С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией — заблуждаетесь!» — заключил он.
Лукашенко не исключил, что ситуация с задержанными россиянами могла быть спровоцирована третьей страной. «Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — подчеркнул он и добавил, что прокуроры России и Украины не приехали в страну, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. «Им наплевать на этих ребят», — резюмировал белорусский лидер.
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа. Основной день голосования проходит 9 августа. На пост главы государства баллотируются пять кандидатов, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко, он будет бороться за свой шестой срок пребывания на этом посту, который занимает с 1994 года. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская. Она выдвинула свою кандидатуру вместо мужа — блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за ареста.
Накануне голосования Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается «запрячь в телегу и погонять кнутом» белорусских силовиков. Он попросил оппозицию «уйти в сторону» и «не путаться под ногами», ведь за год-два он сможет «устаканить» ситуацию в стране. По его мнению, оппозиционный кандидат на выборах и его главный оппонент Светлана Тихановская — это «несчастная девочка».