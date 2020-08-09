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Евросоюз создаст механизм против санкций США по «Северному потоку — 2»
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Евросоюз создаст механизм против санкций США по «Северному потоку — 2»

Брюссель считает, что экстерриториальное применение ограничительных мер противоречит международному праву

Евросоюз разрабатывает механизм, который сделает объединение более устойчивым к возможным санкциям других стран, в частности ограничениям США по газопроводу «Северный поток — 2», заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Дипломат также отметил введение санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Европейского союза.


«Еврокомиссия работает над Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС. Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — заявил в интервью «Интерфаксу» Эдерер.


Посол подчеркнул, что Евросоюз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. «Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», — добавил он.


Комментируя введение Советом ЕС санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза, Эдерер заявил: «Мы обеспокоены злонамеренной деятельностью российских субъектов в киберпространстве, и ЕС неоднократно озвучивал эту обеспокоенность высокопоставленным российским собеседникам».


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Польский премьер обвинил Германию в спонсировании «оружия Путина»

Варшава выступает против «Северного потока — 2» из-за его политической опасности, заявил Матеуш Моравец 4 августа 2020
Dailystorm - Польский премьер обвинил Германию в спонсировании «оружия Путина»

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод от побережья России до берегов Германии как расширение уже существующего «Северного потока». Прокладка новой линии проходит через Финляндию, Швецию и Данию. Строительство реализует Nord Stream 2 AG совместно с «Газпромом». Половину проекта также оплачивают несколько европейских партнеров — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Как ранее заявляли в «Газпроме», проект закончен на 94% и из-за введения санкций США против европейских подрядчиков будет достроен Россией.


Палата представителей США 22 июля одобрила проект оборонного бюджета, который предусматривает введение новых санкций в отношении газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». В начале июля в Nord Stream 2 AG заявили, что новые американские санкции против трубопровода в Балтийском море напрямую затронут свыше 20 компаний из более чем 12 стран Европы и заблокирует около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода. В компании также отметили, что ограничительные меры Вашингтона рассчитаны на увеличение поставок в ЕС дорогого американского сжиженного природного газа. 


#газпром #сша #санкции #северный поток — 2 #евросоюз
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