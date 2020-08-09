Евросоюз создаст механизм против санкций США по «Северному потоку — 2»

Евросоюз разрабатывает механизм, который сделает объединение более устойчивым к возможным санкциям других стран, в частности ограничениям США по газопроводу «Северный поток — 2», заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Дипломат также отметил введение санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Европейского союза.





«Еврокомиссия работает над Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС. Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — заявил в интервью «Интерфаксу» Эдерер.





Посол подчеркнул, что Евросоюз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. «Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», — добавил он.





Комментируя введение Советом ЕС санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза, Эдерер заявил: «Мы обеспокоены злонамеренной деятельностью российских субъектов в киберпространстве, и ЕС неоднократно озвучивал эту обеспокоенность высокопоставленным российским собеседникам».