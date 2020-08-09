Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 54%, их можно считать состоявшимися, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина. Она также отметила, что жалобы на проведение голосования «подают одни и те же люди». По ее мнению, тем, кто подает жалобы в ЦИК, «обещана плата» за их подачу.
«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — сказала Ермошина. По ее словам, барьер явки преодолели все регионы республики, за исключением Минска, где только 43% избирателей отдали свой голос. В Гомельской и Могилевских областях по данным на 12:00 мск на участки пришли более 60% избирателей. «Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования», — пояснила она.
Ермошина отметила, что ЦИК Белоруссии рассчитывает получить первые результаты выборов президента страны уже вечером 9 августа. «Уже можно говорить о том, что в конце дня получим какой-то результат», — добавила она.
Комментируя ход основного дня голосования, глава ЦИК заявила, что по ее наблюдениям, жалобы подают одни и те же наблюдатели. «Судя по всему, им обещана плата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решен территориальный комиссией, но все равно идет жалоба в Центральную. Очевидно, сдельная оплата труда», — резюмировала Ермошина (цитата по «БелТА»).
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходило с 4 по 8 августа. Явка на нем составила 41,7%. Основной день голосования проходит 9 августа. На пост главы государства баллотируются пять кандидатов, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко, он будет бороться за свой шестой срок пребывания на этом посту, который занимает с 1994 года. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская. Она выдвинула свою кандидатуру вместо мужа — блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за ареста.
Накануне голосования Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается «запрячь в телегу и погонять кнутом» белорусских силовиков. Он попросил оппозицию «уйти в сторону» и «не путаться под ногами», ведь за год-два он сможет «устаканить» ситуацию в стране. По его мнению, оппозиционный кандидат на выборах и его главный оппонент Светлана Тихановская — это «несчастная девочка».