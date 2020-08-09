Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 54%, их можно считать состоявшимися, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина. Она также отметила, что жалобы на проведение голосования «подают одни и те же люди». По ее мнению, тем, кто подает жалобы в ЦИК, «обещана плата» за их подачу.





«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — сказала Ермошина. По ее словам, барьер явки преодолели все регионы республики, за исключением Минска, где только 43% избирателей отдали свой голос. В Гомельской и Могилевских областях по данным на 12:00 мск на участки пришли более 60% избирателей. «Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования», — пояснила она.





Ермошина отметила, что ЦИК Белоруссии рассчитывает получить первые результаты выборов президента страны уже вечером 9 августа. «Уже можно говорить о том, что в конце дня получим какой-то результат», — добавила она.

Комментируя ход основного дня голосования, глава ЦИК заявила, что по ее наблюдениям, жалобы подают одни и те же наблюдатели. «Судя по всему, им обещана плата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решен территориальный комиссией, но все равно идет жалоба в Центральную. Очевидно, сдельная оплата труда», — резюмировала Ермошина (цитата по «БелТА»).