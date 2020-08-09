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В Минске задержали съемочную группу телеканала «Дождь»
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В Минске задержали съемочную группу телеканала «Дождь»

Несколько мужчин в гражданской одежде скрутили журналистов на улице и увели в неизвестном направлении

В Минске задержаны корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Telegram-канал «Протесты в мире» опубликовал видео задержания журналистов. На кадрах видно, как несколько мужчин в гражданской одежде и масках уложили съемочную группу на асфальт, заломили им руки за спину, а затем подняли и увели в неизвестном направлении. На ролике также виден проезжавший мимо милицейский патруль, сотрудники которого никак не отреагировали на инцидент.


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По данным телеканала «Дождь», журналистов задержали после их разговора с Марией Колесниковой — представителем штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратницей Светланы Тихановской.


Находящийся в Минске корреспондент Daily Storm передает о проблемах с интернетом и мобильной связью. В столице Белоруссии с перебоем работают соцсети, YouTube и Telegram, а также ряд инфомрационных порталов. Ранее белорусские власти предупреждали, что в случае «прямой угрозы безопасности страны» будут выключать интернет.



9 августа в Белоруссии проходит основной день выборов президента страны. До этой даты прошло досрочное голосование, которое продолжалось пять дней — с 4 по 8 августа. Явка на нем превысила 40%. ЦИК республики признал выборы главы государства состоявшимися. По данным Центризбиркома, свой голос отдали более 54% избирателей.


Утром 9 августа на выборах проголосовал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. После голосования он дал небольшое интервью. В нем он пригрозил СМИ «мгновенным ответом», если они попытаются «ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать ситуацию». Глава республики также заверил, что не допустит потери контроля над страной ни в день, ни после выборов.


Накануне голосования Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается «запрячь в телегу и погонять кнутом» белорусских силовиков. Он попросил оппозицию «уйти в сторону» и «не путаться под ногами», ведь за год-два он сможет «устаканить» ситуацию в стране. По его мнению, оппозиционный кандидат на выборах и его главный оппонент Светлана Тихановская — это «несчастная девочка».


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