В Минске задержали съемочную группу телеканала «Дождь»

9 августа в Белоруссии проходит основной день выборов президента страны. До этой даты прошло досрочное голосование, которое продолжалось пять дней — с 4 по 8 августа. Явка на нем превысила 40%. ЦИК республики признал выборы главы государства состоявшимися. По данным Центризбиркома, свой голос отдали более 54% избирателей.





Утром 9 августа на выборах проголосовал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. После голосования он дал небольшое интервью. В нем он пригрозил СМИ «мгновенным ответом», если они попытаются «ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать ситуацию». Глава республики также заверил, что не допустит потери контроля над страной ни в день, ни после выборов.





Накануне голосования Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается «запрячь в телегу и погонять кнутом» белорусских силовиков. Он попросил оппозицию «уйти в сторону» и «не путаться под ногами», ведь за год-два он сможет «устаканить» ситуацию в стране. По его мнению, оппозиционный кандидат на выборах и его главный оппонент Светлана Тихановская — это «несчастная девочка».