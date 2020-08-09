Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая считается основным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко, проголосовала на выборах. Отдав свой голос, она на выходе с избирательного участка заявила журналистам и своим сторонникам, что ждет честных итогов голосования. При этом Тихановская считает, что на выборах провокаций не будет, однако ей неизвестны планы белорусских властей.
«Жду честного результата», — сказала Тихановская на выходе с избирательного участка, где ее встречали журналисты и несколько сотен сторонников. Последние приветствовали ее аплодисментами и скандировали «Света!» и «Молодец!».
Оппозиционный кандидат также добавила, что не ожидает провокаций на выборах. Вместе с тем она отметила: «Я не знаю, что у них [белорусских властей] в планах».
9 августа в Белоруссии проходит основной день выборов президента страны. По состоянию на 14:00 мск, в голосовании приняли участие 65,19% избирателей, сообщила замглавы ЦИК страны Вадим Ипатов. Ранее Центризбирком республики признал выборы главы государства состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый минимальный порог в 50%.
Перед основным днем голосования на выборах президента Белоруссии снятый с предвыборной гонки оппозиционный кандидат Валерий Цепкало рассказал Daily Storm, что силовики могут перейти на сторону оппозиции, когда на улицы выйдут хотя бы 300 тысяч человек. Он уверен, что в стране будут протесты после голосования, поскольку нынешний президент страны Александр Лукашенко не победит законно. Цепкало отметил, что Лукашенко сам не оставит пост главы государства. Основной оппонент на выборах Лукашенко Светлана Тихановская пообещала после голосования быть с народом.