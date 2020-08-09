Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая считается основным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко, проголосовала на выборах. Отдав свой голос, она на выходе с избирательного участка заявила журналистам и своим сторонникам, что ждет честных итогов голосования. При этом Тихановская считает, что на выборах провокаций не будет, однако ей неизвестны планы белорусских властей.





«Жду честного результата», — сказала Тихановская на выходе с избирательного участка, где ее встречали журналисты и несколько сотен сторонников. Последние приветствовали ее аплодисментами и скандировали «Света!» и «Молодец!».