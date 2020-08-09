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Один человек погиб при жесткой посадке самолета в Калужской области
Новости

Один человек погиб при жесткой посадке самолета в Калужской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку происшествия

В Калужской области легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку на аэродроме «Кудиново». На борту воздушного судна находился пилот, который погиб в результате происшествия, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Причины инцидента не известны. На месте работают сотрудники регионального главка МЧС и скорой медицинской помощи.


«Сегодня, 9 августа 2020 года, примерно в 14:30 на посадочной площадке «Кудиново» в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб»,говорится в сообщении.


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Фото: © 40.mchs.gov.ru
Фото: © 40.mchs.gov.ru

Проверка причин происшествия поручена Калужской транспортной прокуратуре. «По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.


В главке МЧС по Калужской области отметили, что на место жесткой посадки направлены пожарно-спасательные подразделения и сотрудники скорой медицинской помощи. Подробности происшествия уточняются.


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#катастрофа #прокуратура #калужская область #мчс #самолет
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