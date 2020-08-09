Один человек погиб при жесткой посадке самолета в Калужской области

В Калужской области легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку на аэродроме «Кудиново». На борту воздушного судна находился пилот, который погиб в результате происшествия, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Причины инцидента не известны. На месте работают сотрудники регионального главка МЧС и скорой медицинской помощи.





«Сегодня, 9 августа 2020 года, примерно в 14:30 на посадочной площадке «Кудиново» в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — говорится в сообщении.