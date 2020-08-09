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В Минске возле избирательных участков выстроились почти километровые очереди
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В Минске возле избирательных участков выстроились почти километровые очереди

К парку у стелы «Минск — город-герой» уже стягивают силы милиции — там сегодня в 22:00 планирует собраться оппозиция

Возле избирательных участков в Минске выстроились большие очереди из желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии. На одном из участков она растянулась почти на километр. По оценке корреспондента Daily Storm, у здания собрались более тысячи человек. Аналогичная ситуация наблюдается возле посольств республики в Москве и Санкт-Петербурге.


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Очередь на избирательном участке, который находится на окраине белорусской столицы, растянулась примерно метров на 800. Проезжающие мимо водители приветствуют желающих проголосовать сигналами.


Очереди из желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии замечены не только в Минске, но и возле посольств республики в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве и Праге.




Корреспондент Daily Storm обратил внимание на расположившуюся рядом с парком у стелы «Минск — город-герой» спецтехнику милиции. По предварительным данным, в этом месте в 22:00 мск оппозиция планирует собрать своих сторонников.



В Белоруссии 9 августа проходит основной день выборов президента страны. По состоянию на 14:00 мск, в голосовании приняли участие 65,19% избирателей, сообщила замглавы ЦИК страны Вадим Ипатов. Ранее Центризбирком республики признал выборы главы государства состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый минимальный порог в 50%.


На пост главы государства баллотируются пять кандидатов, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко, он будет бороться за свой шестой срок пребывания на этом посту, который занимает с 1994 года. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская. Она выдвинула свою кандидатуру вместо мужа — блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за ареста.


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