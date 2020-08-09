В Минске возле избирательных участков выстроились почти километровые очереди

В Белоруссии 9 августа проходит основной день выборов президента страны. По состоянию на 14:00 мск, в голосовании приняли участие 65,19% избирателей, сообщила замглавы ЦИК страны Вадим Ипатов. Ранее Центризбирком республики признал выборы главы государства состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый минимальный порог в 50%.





На пост главы государства баллотируются пять кандидатов, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко, он будет бороться за свой шестой срок пребывания на этом посту, который занимает с 1994 года. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская. Она выдвинула свою кандидатуру вместо мужа — блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за ареста.