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Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации
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Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации

Посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации в связи с задержанием съемочной группы российского канала

Съемочную группу телеканала «Дождь» задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации белорусских властей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ситуацию с задержанными журналистами контролирует лично посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Группа находится в районном управлении МВД Центрального района, уточнила она. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко уточнил, что документы на аккредитацию были направлены еще 15 июня и журналисты работали в ожидании, пока она будет подтверждена.


«Понятна причина того, что произошло [задержание журналистов «Дождя»], или то, что послужило основой для таких действий — отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было», — сказала в эфире телеканала «Дождь» Захарова.


Представитель МИД РФ отметила, что к разрешению ситуации с задержанием российских журналистов подключилось посольство России в Белоруссии. «Я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, с нашим послом, который всю эту ситуацию обрисовал, и он сказал, что лично держит это на контроле», — уточнила она.


По информации российского диппредставительства, съемочная группа телеканала находится в районном управлении МВД Минска. С журналистами все в порядке, им оказывается консульская помощь.


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Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в своем Telegram-канале сообщил, что телеканал запрашивал аккредитацию у белорусских властей еще 15 июня и журналисты работали в стране в ожидании ее подтверждения. «По поводу аккредитации: в установленном порядке еще 15 июня мы направили все необходимые документы на аккредитацию в МИД Беларуси. Наши корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена»,написал он.


Ранее с требованием объяснить задержание сотрудников «Дождя» также выступил Союз журналистов России. «О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Союз журналистов России требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания наших коллег и назвать их местонахождение», — говорится в заявлении.


Корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова неизвестные в штатском и масках задержали днем 9 августа. Съемочную группу уложили на асфальт, заломили им руки за спину, а затем подняли и увели в неизвестном направлении. Проезжавший мимо милицейский патруль, сотрудники которого никак не отреагировали на инцидент.


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