Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации

Съемочную группу телеканала «Дождь» задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации белорусских властей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ситуацию с задержанными журналистами контролирует лично посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Группа находится в районном управлении МВД Центрального района, уточнила она. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко уточнил, что документы на аккредитацию были направлены еще 15 июня и журналисты работали в ожидании, пока она будет подтверждена.





«Понятна причина того, что произошло [задержание журналистов «Дождя»], или то, что послужило основой для таких действий — отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было», — сказала в эфире телеканала «Дождь» Захарова.





Представитель МИД РФ отметила, что к разрешению ситуации с задержанием российских журналистов подключилось посольство России в Белоруссии. «Я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, с нашим послом, который всю эту ситуацию обрисовал, и он сказал, что лично держит это на контроле», — уточнила она.





По информации российского диппредставительства, съемочная группа телеканала находится в районном управлении МВД Минска. С журналистами все в порядке, им оказывается консульская помощь.