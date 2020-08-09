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Путин лишил армейских генералов и полковников каракулевых шапок
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Путин лишил армейских генералов и полковников каракулевых шапок

Теперь такие головные уборы смогут носить только высшие офицеры Федеральной службы охраны и Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок генералам и полковникам, адмиралам и капитанам первого ранга Вооруженных сил и Военно-морского флота России. Вместо них высшим офицерам армии и флота планируют выдавать меховые головные уборы с козырьком и с шитьем пятипроцентного золочения. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.


«Шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны РФ, а также высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации»,говорится в указе президента, опубликованном на сайте правовой информации.


Согласно документу, каракулевые шапки для военнослужащих Вооруженных сил и Военно-морского флота России заменят меховыми шапками с козырьком (для полковников) и меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения (для высших офицеров). Отмечается, что цвет таких головных уборов будет разным для разных видов и родов войск. В частности, в Воздушно-космических силах (ВКС) и Воздушно-десантных войсках (ВДВ) они будут синими, у остальных — черными или защитного цвета.


Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны первого ранга. С предложением лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок в апреле выступило Минобороны России. Тогда предполагалось, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.


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Путин поручил силовым ведомствам ускорить закупку спецтранспорта

Президент России ранее сообщил, что МВД, Росгвардия, МЧС и Минобороны получат около 25 тысяч новых машин 24 апреля 2020
Dailystorm - Путин поручил силовым ведомствам ускорить закупку спецтранспорта

В феврале президент России Владимир Путин уволил нескольких генералов и полковников из МВД, Следственного комитета и МЧС. Указом главы государства были освобождены от должностей: генерал-майор полиции Николай Аксенов, занимавший пост начальника Управления МВД по Амурской области; генерал-майор полиции Николай Афанасьев — начальник Управления МВД по Приморскому краю; полковник юстиции Александр Сарафанов (замруководителя главка СКР по Московской области) и генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев (начальник главка МЧС по Чеченской Республике). Также Путин уволил главу МВД по Республике Коми генерал-майора полиции Виктора Половникова, которого в СМИ обвиняли в получении взятки от совладельца сыктывкарской компании «Деловой альянс» Сергея Ситникова.


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