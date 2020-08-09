Путин лишил армейских генералов и полковников каракулевых шапок

Президент РФ Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок генералам и полковникам, адмиралам и капитанам первого ранга Вооруженных сил и Военно-морского флота России. Вместо них высшим офицерам армии и флота планируют выдавать меховые головные уборы с козырьком и с шитьем пятипроцентного золочения. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.





«Шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны РФ, а также высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе президента, опубликованном на сайте правовой информации.





Согласно документу, каракулевые шапки для военнослужащих Вооруженных сил и Военно-морского флота России заменят меховыми шапками с козырьком (для полковников) и меховыми шапками с шитьем пятипроцентного золочения (для высших офицеров). Отмечается, что цвет таких головных уборов будет разным для разных видов и родов войск. В частности, в Воздушно-космических силах (ВКС) и Воздушно-десантных войсках (ВДВ) они будут синими, у остальных — черными или защитного цвета.





Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны первого ранга. С предложением лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок в апреле выступило Минобороны России. Тогда предполагалось, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.