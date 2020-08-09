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В Нигере убили шестерых туристов из Франции
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В Нигере убили шестерых туристов из Франции

По данным местных властей, большинство жертв застрелены, а одна женщина, которая попыталась убежать, была поймана и зарезана

Шесть туристов из Франции были убиты на юго-западе Нигера, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти. Атаку совершили вооруженные люди, приехавшие на мотоциклах в район Куре, где находится заповедник с последними западноафриканскими жирафами. Всего в результате нападения погибли восемь человек: шестеро французов и двое нигерийцев.


«Есть восемь погибших: двое жителей Нигера, среди которых туристический гид и водитель, остальные шестеро — французы», — приводит агентство слова губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиеллы.


Губернатор отказался предоставить более подробную информацию о происшествии, пообещав сделать это позднее. Также он не сообщил ни об обстоятельствах атаки, ни о личностях нападавших. Источник агентства в силовых структурах уточнил, что большинство жертв были застрелены, а женщина, которая попыталась убежать, была поймана и зарезана. «На месте мы обнаружили магазин без патронов, — уточнил собеседник издания. — Личности нападавших неизвестны, однако они приехали через кусты на мотоциклах и ждали туристов».


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Африканские пираты после атаки на судно в Бенине скрылись с российскими заложниками

Прибывший из Нигерии спецназ сумел освободить еще 11 членов экипажа, которые забаррикадировались на корабле 21 апреля 2020
Dailystorm - Африканские пираты после атаки на судно в Бенине скрылись с российскими заложниками

Неподалеку от города Лагос (Нигерия) 20 июля пираты напали на танкер Curacao Trader. В результате атаки были захвачены 13 человек из 19 членов экипажа судна. Среди них семь граждан России. О судьбе россиян и требованиях пиратов не сообщалось. Известно, что в нападении участвовали восемь преступников.


#туризм #франция #нигер #убийство
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