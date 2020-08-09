В Нигере убили шестерых туристов из Франции

Шесть туристов из Франции были убиты на юго-западе Нигера, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти. Атаку совершили вооруженные люди, приехавшие на мотоциклах в район Куре, где находится заповедник с последними западноафриканскими жирафами. Всего в результате нападения погибли восемь человек: шестеро французов и двое нигерийцев.





«Есть восемь погибших: двое жителей Нигера, среди которых туристический гид и водитель, остальные шестеро — французы», — приводит агентство слова губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиеллы.





Губернатор отказался предоставить более подробную информацию о происшествии, пообещав сделать это позднее. Также он не сообщил ни об обстоятельствах атаки, ни о личностях нападавших. Источник агентства в силовых структурах уточнил, что большинство жертв были застрелены, а женщина, которая попыталась убежать, была поймана и зарезана. «На месте мы обнаружили магазин без патронов, — уточнил собеседник издания. — Личности нападавших неизвестны, однако они приехали через кусты на мотоциклах и ждали туристов».