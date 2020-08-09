МИД Белоруссии попросит задержанных журналистов «Дождя» покинуть страну

Задержанная в Минске съемочная группа телеканала «Дождь», работавшая без аккредитации, должна будет покинуть республику. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Представитель дипведомства подтвердил, что российские журналисты находятся в одном из районных управлений МВД, где с ними проводятся процессуальные действия, по итогам которых будет принято решение о мере ответственности.





«Они [съемочная группа «Дождя»] находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», — цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства Белоруссии.





Корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова неизвестные в штатском и масках задержали днем 9 августа. Съемочную группу уложили на асфальт, заломили им руки за спину, а затем подняли и увели в неизвестном направлении. Проезжавший мимо милицейский патруль никак не отреагировал на инцидент.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналистов телеканала «Дождь» задержали из-за отсутствия аккредитации белорусских властей. Ситуацию со съемочной группой контролирует лично посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко уточнил, что документы на аккредитацию были направлены еще 15 июня и журналисты работали в ожидании, пока она будет подтверждена.