Участки для голосования в Белоруссии продолжат работать до последнего избирателя

Участки для голосования на выборах президента Белоруссии продолжат работу до последнего избирателя, сообщил корреспондент Daily Storm. Возле участков по-прежнему много людей, не успевших отдать свой голос. Информацию о продлении голосования подтвердила глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. В качестве причины такого решения она назвала очереди на участках.





Официально избирательные участки на выборах президента Белоруссии завершили свою работу в 20:00 мск. По данным ЦИК республики, по состоянию на 18:00 явка составила более 79%. Больше всего проголосовало избирателей в Могилевской области — 86,01%, меньше всего в Минске — 62,30%.





На выборах опрос на выходе из избирательных участков проводила молодежная лаборатория социологических исследований при Белорусском комитете международных организаций по заказу национального представительства телерадиокомпании «Мир». Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Всего было опрошено 12 340 человек. Ответили на вопрос 67,6%, отказались — 32,4%.





По результатам экзитпола, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.