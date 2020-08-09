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Участки для голосования в Белоруссии продолжат работать до последнего избирателя
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Участки для голосования в Белоруссии продолжат работать до последнего избирателя

Официально выборы президента в стране завершились в 20:00 мск. По данным экзитполов, Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов

Участки для голосования на выборах президента Белоруссии продолжат работу до последнего избирателя, сообщил корреспондент Daily Storm. Возле участков по-прежнему много людей, не успевших отдать свой голос. Информацию о продлении голосования подтвердила глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. В качестве причины такого решения она назвала очереди на участках.


Официально избирательные участки на выборах президента Белоруссии завершили свою работу в 20:00 мск. По данным ЦИК республики, по состоянию на 18:00 явка составила более 79%. Больше всего проголосовало избирателей в Могилевской области — 86,01%, меньше всего в Минске — 62,30%.


На выборах опрос на выходе из избирательных участков проводила молодежная лаборатория социологических исследований при Белорусском комитете международных организаций по заказу национального представительства телерадиокомпании «Мир». Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Всего было опрошено 12 340 человек. Ответили на вопрос 67,6%, отказались — 32,4%.


По результатам экзитпола, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей. 


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На выборах президента Белоруссии работало 5767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом. ЦИК страны признал выборы состоявшимися, поскольку в них приняло участие более половины избирателей. Голосование проходило в два этапа. На первом, с 4 по 8 августа, граждане республики могли отдать свой голос досрочно. За пять дней таким образом проголосовали 41,7% избирателей. Основной день голосования проходил 9 августа. Глава государства будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.


На пост главы государства баллотирувались пять кандидатов, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко, он будет бороться за свой шестой срок пребывания на этом посту, который занимает с 1994 года. Его основным конкурентом считается Светлана Тихановская. Она выдвинула свою кандидатуру вместо мужа — блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за ареста. На высший пост также претендовали сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, председатель партии «Белорусская социал- демократическая Грамада» Сергей Черечень. 


#белоруссия #минск #лукашенко #выборы
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