Лукашенко лидирует с 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует по итогам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны с результатом более 82%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина. На выборах главы государства в Белоруссии насчитывается 231 закрытый участок, которые расположены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. В них голосование завершилось в течение дня после того, как свои голоса отдали все избиратели.





«Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — сказала Ермошина.





По ее словам, Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Светланы Тихановской — 6,98%. Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев набрал 1,34%, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая — 2,38%, председатель партии «Белорусская социал- демократическая Грамада» Сергей Черечень — 1,44%. Против всех проголосовали 4,82% избирателей.