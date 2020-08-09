Лукашенко лидирует с 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует по итогам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны с результатом более 82%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина. На выборах главы государства в Белоруссии насчитывается 231 закрытый участок, которые расположены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. В них голосование завершилось в течение дня после того, как свои голоса отдали все избиратели.
«Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — сказала Ермошина.
По ее словам, Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Светланы Тихановской — 6,98%. Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев набрал 1,34%, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая — 2,38%, председатель партии «Белорусская социал- демократическая Грамада» Сергей Черечень — 1,44%. Против всех проголосовали 4,82% избирателей.
Согласно результатам национального экзитпола, победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 79,7% голосов. Второе место заняла его основная соперница Светлана Тихановская, заручившаяся поддержкой 6,8% избирателей. За ней следует Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.
Экзитпол был проведен молодежной лабораторией социологических исследований при Белорусском комитете международных организаций по заказу национального представительства телерадиокомпании «Мир». Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Всего было опрошено 12 340 человек. Ответили на вопрос 67,6%, отказались — 32,4%.
Еще один опрос избирателей по телефону проводил аналитический центр Ecoom. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 78,9% избирателей, Светлану Тихановскую — 7,1%, Анну Канопацкую — 2,1%, Сергея Черчня — 0,8%, Александра Дмитриева — 0,9%. Против всех выступили 10,2% опрошенных.
На выборах президента Белоруссии работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом. ЦИК страны признал выборы состоявшимися, поскольку в них приняло участие более половины избирателей. Голосование проходило в два этапа. На первом, с 4 по 8 августа, граждане республики могли отдать свой голос досрочно. За пять дней таким образом проголосовали 41,7% избирателей. Основной день голосования проходил 9 августа. Глава государства будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.