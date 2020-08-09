В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией

В столице Белоруссии после завершения голосования на выборах президента начались столкновения митингующих с представителями правоохранительных органов. Стычки между милицией и оппозицией произошли в районе проспекта Машерова (центр Минска). На проспекте Победителей протестующие также вступили в конфликт с ОМОНом. Проспект Независимости, главную улицу города, милиция перекрыла.





Как сообщает корреспондент Daily Storm из центра города, большое количество людей встало в сцепку возле стелы «Минск — город герой». К месту подъехали силовики.