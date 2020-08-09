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В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией
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В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией

ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ

ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ undefined

В столице Белоруссии после завершения голосования на выборах президента начались столкновения митингующих с представителями правоохранительных органов. Стычки между милицией и оппозицией произошли в районе проспекта Машерова (центр Минска). На проспекте Победителей протестующие также вступили в конфликт с ОМОНом. Проспект Независимости, главную улицу города, милиция перекрыла.


Как сообщает корреспондент Daily Storm из центра города, большое количество людей встало в сцепку возле стелы «Минск — город герой». К месту подъехали силовики.


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Митингующие закидали отряд правоохранителей петардами. В ответ силовики с дубинками атаковали нападавших и выборочно начали их задерживать. Есть первые пострадавшие, им оказывают помощь. Один из участников протестов, представившийся Максимом, рассказал корреспонденту Daily Storm: «ОМОН подбежал, начали молотить дубинками по голове. Ударили в лицо руками. Онемела левая часть лица — наверное сильно дали палкой по голове».


После закрытия избирательных участков в центре Минска в районе проспектов Машерова и Победителей собралось около 300 человек. Милиция начала задерживать людей, вышедших на незаконную массовую акцию. Сотрудники правоохранительных органов предпочитают действовать без применения силы, стараясь оттеснять протестующих, чтобы их рассеять. Толпа кричит милиции: «Позор!». Проезжающие по улицам автомобили сигналят.



Как сообщают оппозиционные белорусские паблики в соцсетях и Telegram-каналы, несогласные с итогами голосования вышли на улицы также в Барановичах, Бресте, Гомеле и других городах республики.


По данным ЦИК Белоруссии явка к вечеру 9 августа составила 79%. По результатам экзитпола, сделанного по заказу телеканала «Мир» и проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО», действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает с 79,7% голосов. Его основной соперник на выборах, Светлана Тихановская, набирает 6,8% голосов. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов.


Представители предвыборного штаба Тихановской в беседе с РБК заявили, что оппозиция не будет призывать людей к активным протестам: «Силовики должны увидеть, что мы совершенно мирные, что того образа боевиков, против которых их готовили и настраивали, — его не существует».


Позднее Тихановская заявила, что будет оспаривать результаты выборов.


В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией

ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ 9 августа 2020
Dailystorm - В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией
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