Федун: «Спартак» не будет играть в чемпионате России

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что 10 августа будет объявлено о снятии команды с Чемпионата России в новом сезоне. По его словам, футбольное первенство РФ превратилось в клоунаду с несправедливым судейством, поэтому «красно-белые» не должны в нем принимать участие. Громкое заявление Федун сделал после завершения матча «Спартак» - «Сочи», который закончился со счетом 2:2.





«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас, – сказал Федун корреспонденту газеты «Спорт-экспресс» - Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!».





В матче с «Сочи» в ворота «Спартака» назначили два пенальти. Встреча прошла в рамках первого тура российской футбольной Премьер-Лиги. Чемпионата стартовал 8 августа. В прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место. Чемпионом страны стал «Зенит».





«Спартак» является самой титулованной командой в современном российском футболе. Клуб десять раз становился чемпионов России, еще три раза завоевывал Кубок России. Бюджет клуба составляет 8,6 миллиарда рублей. Тренирует команду специалист из Германии Доменико Тедеско.