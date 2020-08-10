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Раненые прячутся в подъездах: ОМОН в центре Минска пошел на штурм баррикад
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Раненые прячутся в подъездах: ОМОН в центре Минска пошел на штурм баррикад

Милиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты, использует технику и водометы

В Минске силовики пошли на штурм баррикад, которые протестующие попытались спешно возвести в центре города из мусорных баков. Как сообщает корреспондент Daily Storm с места событий в районе стелы «Минск — город герой», в результате действий правоохранителей, применивших светошумовые гранаты и стрелявших резиновыми пулями, многие получили ранения. Пострадавшие пытаются спрятаться в подъездах, которые им открывают местные жители.


«Начали разгон баррикад. [Применили] водометы и гранаты светошумовые. Баррикады сносят техникой. Протестующих отодвигают, - передает корреспондент. - Местные жители открывают подъезды, чтобы помочь раненым. Их много».


Он также отметил, что протестующие сами оказывали помощь пострадавшим. Оттесненные от стелы, митингующие попытались построить баррикады рядом со станцией метро «Немига». Правоохранители также применили против них водометы и слезоточивый газ.


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Вечером после закрытия избирательных участков в Минске несогласные с итогами выборов начали собираться в районе проспектов Машерова и Победителей. Много протестующих также вышло к стеле «Минск — город герой». Участники акции недовольны результатами выборов, на которых, по предварительным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко.


﻿Ранее стало известно, что МВД Белоруссии проводит экстренное заседание в связи со столкновениями митингующих с правоохранителями в центре Минска. «Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление», - сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.


Представитель белорусского МВД также отметила, что на многих интернет-ресурсах сейчас распространяется недостоверная информация о события в Минске.


По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко лидирует на выборах во всех районах республики, которые уже отчитались о результатах голосования. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.


В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией

ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ 9 августа 2020
Dailystorm - В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией
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