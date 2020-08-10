Раненые прячутся в подъездах: ОМОН в центре Минска пошел на штурм баррикад

Вечером после закрытия избирательных участков в Минске несогласные с итогами выборов начали собираться в районе проспектов Машерова и Победителей. Много протестующих также вышло к стеле «Минск — город герой». Участники акции недовольны результатами выборов, на которых, по предварительным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко.





﻿Ранее стало известно, что МВД Белоруссии проводит экстренное заседание в связи со столкновениями митингующих с правоохранителями в центре Минска. «Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление», - сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.





Представитель белорусского МВД также отметила, что на многих интернет-ресурсах сейчас распространяется недостоверная информация о события в Минске.





По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко лидирует на выборах во всех районах республики, которые уже отчитались о результатах голосования. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.