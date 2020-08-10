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«Пожалуйста, остановите насилие»: соперница Лукашенко на выборах обратилась к офицерам Белоруссии
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«Пожалуйста, остановите насилие»: соперница Лукашенко на выборах обратилась к офицерам Белоруссии

Оппозиция не должна давать милиции повода к задержанию, сказала Светлана Тихановская

Главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала силовиков не применять насилие в отношении сограждан. Такое заявление кандидат в президенты сделала на TUT.by.


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После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии, протестующие начали выходить на улицы. Они не согласны с предварительными итогами голосования, по которым победы на выборах одержал действующий глава республики Александр Лукашенко.


В Минске акция протеста на проспектах Победителей и Машерова переросла в стычки с правоохранителями. Сторонники оппозиции попытались построить баррикады из мусорных баков, однако наспех собранные укрепления были прорваны силовиками.


Правоохранители применяли против протестующих водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также стреляли по ним резиновыми пулями. Корреспондент Daily Storm сообщал с места событий, что в результате действий милиции, многие получили ранения. Пострадавшие прятались в подъездах, которые открывали для них местные жители.


Акции протеста прошли не только в столице. Сторонники оппозиционных кандидатов вышли на улицы в Гродно, Гомеле, Барановичах, Орше, Витебске, Жодино, Бресте.


По данным ЦИК Белоруссии явка к вечеру 9 августа составила 79%. По результатам экзитпола, сделанного по заказу телеканала «Мир» и проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО», действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает с 79,7% голосов. Его основной соперник на выборах, Светлана Тихановская, набирает 6,8% голосов.


#белоруссия #минск #выборы #тихановская #лукашенко
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