Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов Daily Storm. При задержании Старков не оказывал сопротивления, но тем не менее получил удар дубинкой. Серьезных травм удалось избежать, в отличие от журналиста «Медузы» Максима Солопова, которого также задержали.





«Очень избили Максима Солопова из «Медузы», - сообщил Старков.





Также в автозаке со Старковым оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Он также был задержан в центре Минска.





После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии, протестующие начали выходить на улицы. В Минске акция протеста переросла в стычки с правоохранителями. Милиция применяла против протестующих водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также стреляла по ним резиновыми пулями.





Корреспондент Daily Storm сообщал с места событий, что в результате действий милиции, многие получили ранения. Пострадавшие прятались в подъездах, которые открывали для них местные жители.



