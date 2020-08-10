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Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске
Новости

Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске

Журналистов задержали в центре белорусской столицы

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов Daily Storm. При задержании Старков не оказывал сопротивления, но тем не менее получил удар дубинкой. Серьезных травм удалось избежать, в отличие от журналиста «Медузы» Максима Солопова, которого также задержали.


«Очень избили Максима Солопова из «Медузы», - сообщил Старков.


Также в автозаке со Старковым оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Он также был задержан в центре Минска.


После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии, протестующие начали выходить на улицы. В Минске акция протеста переросла в стычки с правоохранителями. Милиция применяла против протестующих водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также стреляла по ним резиновыми пулями.


Корреспондент Daily Storm сообщал с места событий, что в результате действий милиции, многие получили ранения. Пострадавшие прятались в подъездах, которые открывали для них местные жители.


Днем 9 августа белорусские правоохранители задержали съемочную группу телеканала «Дождь» из-за отсутствия аккредитации.


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Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента

Столкновения митингующих с милицией и отрядами ОМОНа начались более чем в 10 городах 10 августа 2020
Dailystorm - Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента
#белоруссия #минск #протест #митинг #лукашенко
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