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В Белоруссии засняли на видео жестокость силовиков при разгоне протестов
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В Белоруссии засняли на видео жестокость силовиков при разгоне протестов

Белорусская милиция активно применяла против людей резиновые пули и светошумовые гранаты

После завершения голосования на выборах президента Белоруссии в Минске и других городах республики начались акции протеста. На улицы крупных белорусских городов вышли активные сторонники оппозиционных кандидатов. Между ними и правоохранителями начались стычки. Силовики применяли против участников светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и дубинки. Руководство милиции поначалу отрицало применение спецсредств против демонстрантов, однако позднее оно было вынуждено признать их использование, поскольку появились фото и видео с пострадавшими.


Telegram-канал NEXTA Live опубликовал снимок, где изображены спецсредства, которые применяли против демонстрантов в Минске. На кадре можно рассмотреть три вида патронов и светошумовой снаряд. На следующих снимках пострадавший демонстрирует пулю нелетального действия и полученное ранение. Одному из протестующих повредило стопу взрывом светошумовой гранаты, сообщили в Telegram-канале.


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Поначалу минская милиция отрицала применение против демонстрантов светошумовых гранат и водометов. Позднее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова признала, что правоохранители были вынуждены применить против участников беспорядков спецсредства и спецтехнику.


«Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — сказала она (цитата по ТАСС).



На одном из опубликованных в соцсетях видео медики оказывают помощь пострадавшему. Очевидцы заявили, что молодого человека избили и, возможно, у него черепно-мозговая травма. В соцсетях сообщалось, что как минимум четыре человека в Минске попали в реанимацию.



Силовики проводили операции против демонстрантов в разных частях Минска. В одном из жилых районов белорусской столицы досталось молодому человеку с девушкой, которые спокойно сидели во дворе на лавочке. Правоохранители побили их со словами: «Дома сидеть надо».



Близ стелы «Минск — город-герой» автозак сбил одного из участников акции. Известно, что мужчина получил травмы, но не погиб.



Официальных данных о количестве задержанных МВД Белоруссии на 05:00 не предоставило. По информации белорусского правозащитного центра «Вясна», известны имена 70 задержанных в день выборов и в ночь на 10 августа. Также нет точных данных о числе пострадавших. В белорусских соцсетях и Telegram-каналах сообщают о десятках получивших ранения. По неподтвержденной информации, один человек погиб.




Голосование на выборах президента Белоруссии проходило в два этапа. На первом, с 4 по 8 августа, граждане республики могли отдать свой голос досрочно. За пять дней таким образом проголосовали 41,7% избирателей. Основной день голосования проходил 9 августа. В этот день явка на участки, по подсчетам ЦИК, достигла 84%.


Данные общенационального экзитпола говорят о безоговорочной победе Лукашенко — более 80% голосов, по данным Центризбиркома. Однако оппозиционные Telegram-каналы распространили результаты опросов на выходе с избирательных участков, кардинально отличающиеся от цифр ЦИК. Утверждалось, что 72% проголосовавших поддержали главную соперницу Александра Лукашенко Светлану Тихановскую — супругу ранее задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского. По данным официального экзит-пола, Тихановская набрала только 7% голосов.


Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента

Столкновения протестующих с милицией и отрядами ОМОН произошли в нескольких крупных городах 10 августа 2020
Dailystorm - Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента
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