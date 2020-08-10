В Белоруссии засняли на видео жестокость силовиков при разгоне протестов

После завершения голосования на выборах президента Белоруссии в Минске и других городах республики начались акции протеста. На улицы крупных белорусских городов вышли активные сторонники оппозиционных кандидатов. Между ними и правоохранителями начались стычки. Силовики применяли против участников светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и дубинки. Руководство милиции поначалу отрицало применение спецсредств против демонстрантов, однако позднее оно было вынуждено признать их использование, поскольку появились фото и видео с пострадавшими.





Telegram-канал NEXTA Live опубликовал снимок, где изображены спецсредства, которые применяли против демонстрантов в Минске. На кадре можно рассмотреть три вида патронов и светошумовой снаряд. На следующих снимках пострадавший демонстрирует пулю нелетального действия и полученное ранение. Одному из протестующих повредило стопу взрывом светошумовой гранаты, сообщили в Telegram-канале.