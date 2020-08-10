В Гонконге арестовали медиамагната за сговор с иностранными государствами

Полиция Гонконга арестовала медиамагната Джимми Лая по подозрению в сговоре с иностранными государствами, сообщил в Twitter старший исполнительный директор медиагруппы Next Digital Марк Саймон. По его словам, в доме Лая и его сына, а также в офисе издания, силовики проводят обыск. Кроме того, были задержаны или доставлены на допрос другие члены группы. Саймон пообещал предоставить более подробную информацию позднее.





«В настоящее время Джимми Лай арестован за сговор с иностранными державами», — написал Саймон. Позднее он добавил, что полиция проводит обыски в домах Лая и его сына, а также в офисе редакции. Помимо владельца медиахолдинга правоохранители задержали или доставили на допрос других членов медиагруппы. Количество задержанных и причины исполнительный директор не уточнил. Более подробную информацию он пообещал озвучить позже, после пресс-конференции.