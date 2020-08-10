В Гонконге арестовали медиамагната за сговор с иностранными государствами

Полиция Гонконга арестовала медиамагната Джимми Лая по подозрению в сговоре с иностранными государствами, сообщил в Twitter старший исполнительный директор медиагруппы Next Digital Марк Саймон. По его словам, в доме Лая и его сына, а также в офисе издания, силовики проводят обыск. Кроме того, были задержаны или доставлены на допрос другие члены группы. Саймон пообещал предоставить более подробную информацию позднее.
«В настоящее время Джимми Лай арестован за сговор с иностранными державами», — написал Саймон. Позднее он добавил, что полиция проводит обыски в домах Лая и его сына, а также в офисе редакции. Помимо владельца медиахолдинга правоохранители задержали или доставили на допрос других членов медиагруппы. Количество задержанных и причины исполнительный директор не уточнил. Более подробную информацию он пообещал озвучить позже, после пресс-конференции.
Позднее в полиции Гонконга сообщили о задержании семи человек по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Уточняется, что силовики проводят операции по задержанию с сегодняшнего утра. «По меньшей мере семь мужчин в возрасте от 39 до 72 лет были задержаны по подозрению в сговоре с иностранными государствами, внешними элементами для подрыва национальной безопасности, в сговоре с целью мошенничества и в совершении других правонарушений», — говорится в сообщении, опубликованном на странице гонконгской полиции в Facebook.
30 июня парламент КНР единогласно принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ позволит преследовать в бывшем британском анклаве преступников, связанных с «сепаратизмом, подрывом основ государственности, терроризмом, а также вмешательством иностранных государств и агентов», пользуясь законами основной части Китая и не нуждаясь в содействии местных властей. Документ вступил в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшей британской колонии под китайский суверенитет.