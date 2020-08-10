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Стало известно число задержанных участников протестов в Белоруссии
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Стало известно число задержанных участников протестов в Белоруссии

Ранее МВД республики подтверждало задержания, но не уточняло их количество

В ходе протестов в Белоруссии правоохранители задержали как минимум 140 человек, сообщил на своей странице в Facebook правозащитный центр «Весна». При этом в центре отметили, что участников протестных акций задержано гораздо больше. В ночь на 10 августа в Минске силовики задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. В отношении них применили насилие, хотя они не оказывали сопротивления. Вместе с журналистами Daily Storm в автозаке оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.


«Весне» известно более 140 фамилий задержанных по всей стране на 03:00 [мск]. Однако задержанных гораздо больше!» — сообщили в правозащитном центре.


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Ранее в МВД Белоруссии заявили, что контролируют ситуацию на протестных акциях, которые проходили в ночь на 10 августа. В силовом ведомстве также подтвердили, что задержания на митингах были, однако не уточнили, о каком количестве может идти речь. В Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых отделах милиции Минска недостаточно мест для задержанных.


В ночь на 10 августа в центре Минска белорусские правоохранители задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили в отношении них насилие, не смотря на то что журналисты не оказывали сопротивления. Вместе с ними в автозаке оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.


Корреспондент Daily Storm сообщал с места событий, что в результате действий милиции при разгоне протестной акции в Минске многие получили ранения. Пострадавшие прятались в подъездах, которые открывали для них местные жители. Милиция применяла против протестующих водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также стреляла по ним резиновыми пулями.


Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента

Столкновения протестующих с милицией и отрядами ОМОН произошли в нескольких крупных городах 10 августа 2020
Dailystorm - Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента

Протестные акции начались в крупных городах Белоруссии, включая столицу — Минск. Причиной выхода людей на улицы стали прошедшие в стране выборы президента. Центризбирком заявил о победе действующего главы государства Александра Лукашенко с почти десятикратным перевесом над конкурентами. Вместе с тем, его основной соперник Светлана Тихановская сообщила, что на выборах победила она. По данным неофициальных экзитполов, ее поддержали 72% проголосовавших. При этом общенациональный опрос утверждает, что Тихановская набрала только около 7% голосов.


#белоруссия #протесты #выборы #задержание
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