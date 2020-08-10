Стало известно число задержанных участников протестов в Белоруссии

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что контролируют ситуацию на протестных акциях, которые проходили в ночь на 10 августа. В силовом ведомстве также подтвердили, что задержания на митингах были, однако не уточнили, о каком количестве может идти речь. В Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых отделах милиции Минска недостаточно мест для задержанных.





В ночь на 10 августа в центре Минска белорусские правоохранители задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили в отношении них насилие, не смотря на то что журналисты не оказывали сопротивления. Вместе с ними в автозаке оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.





Корреспондент Daily Storm сообщал с места событий, что в результате действий милиции при разгоне протестной акции в Минске многие получили ранения. Пострадавшие прятались в подъездах, которые открывали для них местные жители. Милиция применяла против протестующих водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также стреляла по ним резиновыми пулями.