В Совбезе России заявили о готовности США «удушить» Европу ради своих интересов

В условиях пандемии COVID-19 США готовы «удушить» страны Европы ради своих интересов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. По его словам, американская администрация не считается с мнением европейцев, требует от них беспрекословного подчинения и готова поддерживать союзнические отношения только на платной основе.





«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — сказал в интервью РИА Новости Венедиктов.





Стремясь показать, «кто здесь хозяин» США разорвали такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, добавил заместитель секретаря Совбеза.





Венедиктов также напомнил, что американские власти предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ через трубопровод «Северный поток — 2».