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В Совбезе России заявили о готовности США «удушить» Европу ради своих интересов
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В Совбезе России заявили о готовности США «удушить» Европу ради своих интересов

Вашингтон стремится показать европейским союзникам, «кто в здесь хозяин», считает Александр Венедиктов

В условиях пандемии COVID-19 США готовы «удушить» страны Европы ради своих интересов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. По его словам, американская администрация не считается с мнением европейцев, требует от них беспрекословного подчинения и готова поддерживать союзнические отношения только на платной основе.


«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — сказал в интервью РИА Новости Венедиктов.


Стремясь показать, «кто здесь хозяин» США разорвали такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, добавил заместитель секретаря Совбеза.


Венедиктов также напомнил, что американские власти предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ через трубопровод «Северный поток — 2».


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Dailystorm - Польский премьер обвинил Германию в спонсировании «оружия Путина»

Палата представителей США 22 июля одобрила проект оборонного бюджета, который предусматривает введение новых санкций в отношении газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». В начале июля в Nord Stream 2 AG заявили, что новые американские санкции против трубопровода в Балтийском море напрямую затронут свыше 20 компаний из более чем 12 стран Европы и заблокирует около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода. В компании также отметили, что ограничительные меры Вашингтона рассчитаны на увеличение поставок в ЕС дорогого американского сжиженного природного газа. 


Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер 9 августа заявил, что ЕС разрабатывает механизм, которые сделает объединение более устойчивым к возможным санкциям третьих стран. Документ с мерами по усилению финансового и экономического суверенитета Европейского Союза планируется подготовить до конца 20202 года. Дипломат также подчеркнул, что европейская политика должна определяться в Европе, а не руководством других стран.


#сша #северный поток — 2 #совбез #нато #европа
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