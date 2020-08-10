В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей, произошедших в ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны. Об этом сообщил глава ведомства Иван Носкевич. На местах происшествий работают более 100 следователей, которые устанавливают обстоятельства правонарушений и выявляют лиц, причастных к беспорядкам.





«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — цитирует агентство БелТА Носкевича.