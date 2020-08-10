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В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков
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В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Организаторам и участникам протестов в республике грозит до 15 лет лишения свободы

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей, произошедших в ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны. Об этом сообщил глава ведомства Иван Носкевич. На местах происшествий работают более 100 следователей, которые устанавливают обстоятельства правонарушений и выявляют лиц, причастных к беспорядкам.


«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — цитирует агентство БелТА Носкевича.


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По его словам, протесты в белорусских городах сопровождались уничтожением имущества и сопротивлением правоохранителям. Силовиками зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, стеклянных бутылок и легко воспламеняющихся жидкостей. «Более 100 следователей работают на местах происшествий», — уточнил глава Следственного комитета.


Носкевич отметил, что многие из задержанных участников протестов находились в состоянии алкогольного опьянения. «Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — добавил он.


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Уголовные дела возбуждены по нескольким частям статьи 293 УК Белоруссии, заявил Носкевич. При этом он не уточнил, по каким именно. Ответственность по ним предусматривает лишение свободы на срок до 8 и 15 лет, добавил он.


Глава Следственного комитета заметил, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу для достижения своих целей. «Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», — предупредил Носкевич.


Протестные акции начались в крупных городах Белоруссии, включая столицу Минск. Причиной выхода людей на улицы стали прошедшие в стране выборы президента. Центризбирком заявил о победе действующего главы государства Александра Лукашенко с почти десятикратным перевесом над конкурентами. Вместе с тем, его основной соперник Светлана Тихановская сообщила, что на выборах победила она. По данным неофициальных экзитполов, ее поддержали 72% проголосовавших. При этом общенациональный опрос утверждает, что Тихановская набрала только около 7% голосов.


#белоруссия #протесты #выборы #следственный комитет
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