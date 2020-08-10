В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей, произошедших в ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны. Об этом сообщил глава ведомства Иван Носкевич. На местах происшествий работают более 100 следователей, которые устанавливают обстоятельства правонарушений и выявляют лиц, причастных к беспорядкам.
«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — цитирует агентство БелТА Носкевича.
По его словам, протесты в белорусских городах сопровождались уничтожением имущества и сопротивлением правоохранителям. Силовиками зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, стеклянных бутылок и легко воспламеняющихся жидкостей. «Более 100 следователей работают на местах происшествий», — уточнил глава Следственного комитета.
Носкевич отметил, что многие из задержанных участников протестов находились в состоянии алкогольного опьянения. «Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — добавил он.
Уголовные дела возбуждены по нескольким частям статьи 293 УК Белоруссии, заявил Носкевич. При этом он не уточнил, по каким именно. Ответственность по ним предусматривает лишение свободы на срок до 8 и 15 лет, добавил он.
Глава Следственного комитета заметил, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу для достижения своих целей. «Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», — предупредил Носкевич.
Протестные акции начались в крупных городах Белоруссии, включая столицу Минск. Причиной выхода людей на улицы стали прошедшие в стране выборы президента. Центризбирком заявил о победе действующего главы государства Александра Лукашенко с почти десятикратным перевесом над конкурентами. Вместе с тем, его основной соперник Светлана Тихановская сообщила, что на выборах победила она. По данным неофициальных экзитполов, ее поддержали 72% проголосовавших. При этом общенациональный опрос утверждает, что Тихановская набрала только около 7% голосов.