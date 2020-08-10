Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек

Число заболевших коронавирсусной инфекцией в мире на утро 10 августа составило более 20,026 миллиона человек. Об этом сообщает ся на статистическом портале Worldometer. По его данным, умерли от COVID-19 более 734 тысяч людей.





Выздоровели от инфекции более половины от числа заболевших — 12,9 миллиона человек. У 6,326 миллиона человек заболевание протекает в мягкой форме, у 64,8 тысячи человек — в тяжелой.





На первом месте по числу заболевших коронавирусом — США. По информации портала, в стране число заражений превысило 5,199 миллиона человек. Следом идут Бразилия — 3,035 миллиона случаев заболеваний, Индия — 2,215 миллиона, Россия — 887 тысяч, Южно-Африканская Республика — 559 тысяч. На шестом месте среди стран по числу заражений Мексика — 480,2 тысячи, затем идут Перу — 478 тысяч, Колумбия — 387 тысяч, Чили — 373 тысячи и Испания — 361 тысяча.





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