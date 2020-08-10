Новости
Новости
St
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек
Новости

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек

Умерли от инфекции более 734 тысяч человек, сообщает портал Worldometer

Число заболевших коронавирсусной инфекцией в мире на утро 10 августа составило более 20,026 миллиона человек. Об этом сообщается на статистическом портале Worldometer. По его данным, умерли от COVID-19 более 734 тысяч людей.


Выздоровели от инфекции более половины от числа заболевших — 12,9 миллиона человек. У 6,326 миллиона человек заболевание протекает в мягкой форме, у 64,8 тысячи человек — в тяжелой.


На первом месте по числу заболевших коронавирусом — США. По информации портала, в стране число заражений превысило 5,199 миллиона человек. Следом идут Бразилия — 3,035 миллиона случаев заболеваний, Индия — 2,215 миллиона, Россия — 887 тысяч, Южно-Африканская Республика — 559 тысяч. На шестом месте среди стран по числу заражений Мексика — 480,2 тысячи, затем идут Перу — 478 тысяч, Колумбия — 387 тысяч, Чили — 373 тысячи и Испания — 361 тысяча.


Заметка дополняется


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#covid-19 #коронавирус #смертность #статистика
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»