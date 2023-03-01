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Байден на год продлил антироссийские санкции
Американский лидер пришел к выводу, что санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года» undefined
Новости

Байден на год продлил антироссийские санкции

Американский лидер пришел к выводу, что санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года»

Президент США Джо Байден на год продлил срок действия санкций, ранее введенных в отношении России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в распространенной Белым домом документации. Помимо этого, Байден продлил на этот же срок режим чрезвычайной ситуации в стране.


«В соответствии с законом о чрезвычайном положении в стране, я продлеваю на год чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года исполнительным указом № 13660»,говорится в документе.


Указ № 13660 является базовым для регулирования всех санкций, введенных администрациями Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена в 2014, 2018 и 2022 годах в отношении РФ в связи с событиями на Украине. В том числе речь идет о санкциях, введенных после присоединения к РФ Крыма.


Кроме того Байден отметил, что «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».


24 февраля США расширили список санкций в отношении РФ, пополнив его новыми мерами против металлургического и горнодобывающего секторов экономики. Санкции затронули еще 22 физических и 83 юридических лица.


21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собрания сообщил, что Запад применяет санкции для того, чтобы заставить страдать простых граждан России. При этом он указал, что западные страны сами признались в том, что их целью было именно это.


Глава государства отметил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе, вводя свои санкции.

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#спецоперация #байден #санкции против россии #сша #рф #украина
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