Байден на год продлил антироссийские санкции

Президент США Джо Байден на год продлил срок действия санкций, ранее введенных в отношении России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в распространенной Белым домом документации. Помимо этого, Байден продлил на этот же срок режим чрезвычайной ситуации в стране.





«В соответствии с законом о чрезвычайном положении в стране, я продлеваю на год чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года исполнительным указом № 13660», — говорится в документе.





Указ № 13660 является базовым для регулирования всех санкций, введенных администрациями Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена в 2014, 2018 и 2022 годах в отношении РФ в связи с событиями на Украине. В том числе речь идет о санкциях, введенных после присоединения к РФ Крыма.





Кроме того Байден отметил, что «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».





24 февраля США расширили список санкций в отношении РФ, пополнив его новыми мерами против металлургического и горнодобывающего секторов экономики. Санкции затронули еще 22 физических и 83 юридических лица.





21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собрания сообщил, что Запад применяет санкции для того, чтобы заставить страдать простых граждан России. При этом он указал, что западные страны сами признались в том, что их целью было именно это.





Глава государства отметил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе, вводя свои санкции.