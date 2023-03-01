Госдеп: США официально получили уведомление о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3

Соединенные Штаты получили официальную ноту о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом рассказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.





«Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и США», — сказал Прайс.





Представитель госдепа назвал данный шаг «безответственным и достойным сожаления». Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие с Москвой по контролю над вооружениями.





«Мы считаем, что это в наших интересах. Это было бы ответственным шагом для нас, России и всего мира», — добавил Прайс.





По его словам, Вашингтон готов к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора, чтобы обсудить озабоченности России и США по ДСНВ.





1 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Москва передала американской стороне официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ. Дипломат допустил, что Москва и Вашингтон в дальнейшем продолжат контактировать по данному вопросу.





Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3. Закон вступил в силу со дня опубликования, решение о возобновлении участия РФ в договоре примет российский лидер.





21 февраля Путин заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о полном выходе страны из договора.