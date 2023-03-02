Генерал Ракетных войск сообщил о разработке операций с ядерным оружием для защиты от агрессии США

В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США и НАТО. Об этом в статье для журнала «Военная мысль», издаваемого Минобороны, написали заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов.





Как говорится в статье, в XXI веке формируется многополярный миропорядок, США постепенно теряют лидирующие позиции в мире, их военно-политический курс в отношении РФ становится все более агрессивным. Соединенные Штаты вышли из ряда договоров по контролю над вооружениями, начали восстанавливать свои стратегические ядерные силы, наращивают неядерный наступательный потенциал. Действия США могут привести к резкому возрастанию угрозы начала мировой ядерной войны, указано в материале.





Одновременно с планами развития стратегических сил США разрабатывают концепции применения перспективных систем вооружения, особое место здесь занимает оформление стратегической (глобальной) многосферной операции. Она включает в себя действия союзников по НАТО в том числе в космическом, информационном и киберпространстве, пишут Фазлетдинов и Лумпов.





Авторы статьи отмечают, что в военной стратегии США «главным виновником утраты мирового господства» указана Россия, главная цель американской военной политики — «устранение неугодного режима». Возможные действия Вашингтона предусматривают внезапное уничтожение минимум 65-70% российских стратегических сил, указывают они.





Главным инструментом сдерживания и противодействия ударам со стороны США и их союзников может быть разрабатываемая в России операция стратегических сил сдерживания, пишут Фазлетдинов и Лумпов. Она состоит из нескольких этапов:





Отражение внезапного массированного воздушно-космического нападения противника;





Прорыв американской системы противоракетной обороны;





Нанесение агрессору ответного ядерного «возмездия» сохранившимся ядерным потенциалом.





Авторы статьи отметили, что предотвратить агрессию со стороны США возможно, если продемонстрировать им, что невозможно лишить Россию сдерживающего ядерного потенциала лишь с помощью ПРО, без обращения к «жупелу» американского ядерного оружия.