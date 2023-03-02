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Reuters: США ищут поддержку союзников для введения санкций против Китая в случае военной помощи России
Ранее американские власти утверждали, что у них есть данные о подготовке КНР к передаче летального вооружения России undefined
Новости

Reuters: США ищут поддержку союзников для введения санкций против Китая в случае военной помощи России

Ранее американские власти утверждали, что у них есть данные о подготовке КНР к передаче летального вооружения России

США ищут поддержки союзников, особенно среди стран G7, для возможного введения санкций против Китая в случае, если тот окажет военную помощь России на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.


О каких вероятных санкциях идет речь, пока неизвестно. По словам собеседников агентства, изначально администрация президента США Джо Байдена вела переговоры о мерах против КНР в том числе на уровне министров финансов. Согласия среди союзников о рестрикциях в отношении Пекина пока нет, сказали они.


Один из собеседников, представляющий страну-союзницу США, заявил, что видел лишь «скудные» разведданные, подтверждающие заявления Вашингтона о возможности Китая оказать военную помощь РФ. Представитель администрации Байдена, напротив, сказал, что США предоставляют союзникам подробные отчеты разведки.

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Советник Зеленского Подоляк пригрозил КНР «агрессивными мерами» в случае помощи России

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве 27 февраля 2023
Dailystorm - Советник Зеленского Подоляк пригрозил КНР «агрессивными мерами» в случае помощи России

В последние недели власти США неоднократно утверждали, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, и предупреждали его об ответственности. Так, 18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Пекин изучает возможность поставки летального вооружения Москве, и предостерег от таких действий. 28 февраля глава американской дипломатии снова пригрозил санкциями против Китая в случае военной помощи РФ. Пекин отвергает планы помощи Москве, в Кремле также говорили об этом.

#китай #сша #рф #специальная военная операция #украина
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