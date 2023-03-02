Reuters: США ищут поддержку союзников для введения санкций против Китая в случае военной помощи России

США ищут поддержки союзников, особенно среди стран G7, для возможного введения санкций против Китая в случае, если тот окажет военную помощь России на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.





О каких вероятных санкциях идет речь, пока неизвестно. По словам собеседников агентства, изначально администрация президента США Джо Байдена вела переговоры о мерах против КНР в том числе на уровне министров финансов. Согласия среди союзников о рестрикциях в отношении Пекина пока нет, сказали они.





Один из собеседников, представляющий страну-союзницу США, заявил, что видел лишь «скудные» разведданные, подтверждающие заявления Вашингтона о возможности Китая оказать военную помощь РФ. Представитель администрации Байдена, напротив, сказал, что США предоставляют союзникам подробные отчеты разведки.