Самарский депутат, слушавший Путина с лапшой на ушах, не хотел дискредитировать армию или госорганы

Депутат самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, не преследовал цель дискредитировать армию страны или госорганы. Об в разговоре с RTVI рассказал его адвокат — Алексей Лапузин.





«В той части речи господина Путина, которая имела место на видео, четко слышно, что речь идет о западных государствах, об их руководстве, никоим образом нет речи ни о ВС РФ, ни о государственных органах РФ», — сказал Лапузин.





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