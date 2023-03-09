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Комика Михаила Шаца задержали на Бали сотрудники иммиграционной службы
Ему не удалось провести концерт, сейчас он направляется в Тель-Авив undefined
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Комика Михаила Шаца задержали на Бали сотрудники иммиграционной службы

Ему не удалось провести концерт, сейчас он направляется в Тель-Авив

Комика, телеведущего и актера Михаила Шаца (Минюст России признал его иностранным агентом) 8 марта задержали на его концерте на Бали сотрудники иммиграционной службы. Ему не удалось провести мероприятие, сейчас он направляется в Тель-Авив.


Сам Шац написал в соцсетях, что готовился выйти на сцену, но «дальше произошло то, что произошло». Он отметил, что зрителям вернут деньги за билеты на концерт.


Комик должен был выступать в выставочном комплексе Riverside Convention Center на Бали, уточняет РИА Новости со ссылкой на организаторов концерта.


«На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил мероприятие. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта», — сообщили организаторы. По их словам, с Шацем все в порядке, он летит на самолете обратным рейсом в Тель-Авив.


Министерство юстиции России включило Михаила Шаца в реестр иноагентов 2 сентября 2022 года. Тогда же в список попал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. В октябре правозащитник Павел Чиков рассказал, что артисты подали иски к Минюсту, чтобы оспорить законность добавления их в реестр иностранных агентов.

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Минюст России включил в список иноагентов актера Михаила Шаца и музыканта Андрея Макаревича

В реестр также попали журналисты Дмитрий Гордон и Екатерина Гордеева 2 сентября 2022
Dailystorm - Минюст России включил в список иноагентов актера Михаила Шаца и музыканта Андрея Макаревича
#шац #бали #комик #задержание
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