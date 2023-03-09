Директор школы сочла закономерным желание детей спеть песню Шамана и заявила, что певец заслуживает уважения

В Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что детей школы № 208 города Екатеринбурга якобы заставили учить песню Шамана «Я русский». Позднее директор учебного заведения Татьяна Чуб заявила, что это инициатива школьников, а композицию они готовят для конкурса военно-патриотической песни. В разговоре с Daily Storm она уточнила, что выбор детей не стал неожиданностью — он был закономерен.





«Я не думаю, что это такая уж неожиданность. Согласитесь, что это фигура такая значимая, знаковая сейчас. Особенно его песня «Встанем», которая взорвала интернет и всю страну. Эту песню исполняют сейчас и на официальных мероприятиях. В частности концерт был к 23 февраля, песня прозвучала очень патриотично», — сказал Чуб.





«Дети — это ведь не только наше воспитание. Они смотрят и YouTube, и интернет. SHAMAN, на фоне всех происходящих событий, сейчас в той патриотической волне, которая мощно разворачивается в России. Я не думаю, что выбор детей неожиданный, он скорее закономерен», — добавила она.





По ее словам, несколько лет назад была очень популярная песня «Служить России», которую дети в школе приняли настолько патриотично, что даже представляли ее на конкурсе «Достойные сыны отечества». В том числе за строевую подготовку школьники заняли в общем итоге четвертое место.





Оценить шансы на победу композиции Шамана в конкурсе директриса не решилась, ведь оцениваться она будет не только своим содержанием, но и манерой исполнения, представления. Она также уточнила, что не стала делать песню артиста или другие композиции своими фаворитами.





«Кто будет моим фаворитом я не могу сказать. Если меня пригласят в жюри, а меня пригласят, я буду оценивать по тем критериям, которые будут разработаны», — пояснила директриса.





При этом она добавила, что к Шаману относится прекрасно, так как это человек «с очень глубокой гражданской позицией, который любит свою Родину, любит Россию, конечно он не может не заслуживать уважения».





Директор учебного учреждения подчеркнула, что подготовка к грядущему конкурсу военно-патриотической песни еще ведется, поэтому программа пока не определена. Она отметила, что помимо Шамана на мероприятии будут звучать в том числе и классические композиции.





«Не обойдется и без «Катюши», «Синего платочка», «Мы — русские». Репертуары совершенно разные. В прошлом году пели «Панамки» про детей Ленинграда. Подготовка только начинается, классы определяются с этими песнями», — уточнила Чуб.





В беседе с Daily Storm Чуб также ответила на вопрос о том, могут ли на этом конкурсе прозвучать стихи заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего 9 ноября 2022 года. По ее словам, пока она точно сказать не может, так как все будет зависеть от выбора самих детей.