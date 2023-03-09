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В СБУ назвали «российской провокацией» покушение на президента Приднестровья
Украинское ведомство утверждает, что непричастно к предотвращенному в Тирасполе теракту undefined
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В СБУ назвали «российской провокацией» покушение на президента Приднестровья

Украинское ведомство утверждает, что непричастно к предотвращенному в Тирасполе теракту

Служба безопасности Украины (СБУ) отвергла свою причастность к подготовке теракта и покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского. В СБУ в свою очередь назвали этот инцидент «российской провокацией». В Министерстве госбезопасности Приднестровья указывали, что преступление готовилось при участии украинского ведомства.


«Любые заявления <...> по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию», — заявила украинская спецслужба в своем Telegram-канале.


О готовящемся покушении на Красносельского и ряда высших чиновников непризнанной республики стало известно 9 марта. По сведениям органов госбезопасности, планировалось осуществить взрыв в центре Тирасполя рядом с кортежем президента Приднестровья.

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Спецслужбы Приднестровья предотвратили теракт против президента Красносельского

Главу непризнанной республики хотели взорвать, преступление готовилось по указанию СБУ 9 марта 2023
Dailystorm - Спецслужбы Приднестровья предотвратили теракт против президента Красносельского

Позднее прокурор ПРиднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий сообщил телеканалу «Первый приднестровский», что террористы хотели взорвать в центре Тирасполя машину, начиненную восьми килограммами гексогена и металлическими изделиями. По словам прокурора, злоумышленники рассчитывали на большое число жертв среди населения.


Правоохранители уже задержали двоих мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта. Они дают признательные показания следователям. По данным Следственного комитета непризнанной республики, задержанные действовали «в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей спецслужб Украины».


В приднестровском ведомстве утверждают, что обладают достаточной доказательной базой для предъявления задержанным обвинения в подготовке к теракту, шпионаже, государственной измене. Один из подозреваемых уже заключен под стражу.


В апреле 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов, начавшаяся с обстрела из гранатометов здания Министерства госбезопасности. Также атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится порядка 20 тысяч тонн боеприпасов. В ходе терактов обошлось без жертв и пострадавших.


Глава Приднестровья Вадим Красносельский говорил, что диверсии организованы с территории Украины. Президент непризнанной республики при этом возложил на спецслужбы Молдавии ответственность за попытку поджечь военкомат в Тирасполе. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы. 25 мая он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.

#украина #сбу #приднестровье #покушение #провокация
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