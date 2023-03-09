В СБУ назвали «российской провокацией» покушение на президента Приднестровья

Позднее прокурор ПРиднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий сообщил телеканалу «Первый приднестровский», что террористы хотели взорвать в центре Тирасполя машину, начиненную восьми килограммами гексогена и металлическими изделиями. По словам прокурора, злоумышленники рассчитывали на большое число жертв среди населения.





Правоохранители уже задержали двоих мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта. Они дают признательные показания следователям. По данным Следственного комитета непризнанной республики, задержанные действовали «в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей спецслужб Украины».





В приднестровском ведомстве утверждают, что обладают достаточной доказательной базой для предъявления задержанным обвинения в подготовке к теракту, шпионаже, государственной измене. Один из подозреваемых уже заключен под стражу.





В апреле 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов, начавшаяся с обстрела из гранатометов здания Министерства госбезопасности. Также атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится порядка 20 тысяч тонн боеприпасов. В ходе терактов обошлось без жертв и пострадавших.





Глава Приднестровья Вадим Красносельский говорил, что диверсии организованы с территории Украины. Президент непризнанной республики при этом возложил на спецслужбы Молдавии ответственность за попытку поджечь военкомат в Тирасполе. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы. 25 мая он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.