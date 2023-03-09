Спецслужбы Приднестровья предотвратили теракт против президента Красносельского

Спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины, заявили в Министерстве госбезопасности Приднестровья. Планировалось осуществить взрыв в центре Тирасполя рядом с кортежем Красносельского.
В ведомстве сообщили, что подозреваемые в подготовке покушения на лидера Приднестровья уже задержаны и дают признательные показания. Готовившееся покушение на Красносельского было квалифицировано как подготовка к теракту.
«Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики», — указывается в сообщении пресс-службы Министерства государственной безопасности Приднестровья.
Злоумышленники, заминировав автомобиль в Тирасполе, рассчитывали на большое количество жертв. Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев подтвердил, что в Приднестровье готовилась серия терактов.
Министр добавил, что власти республики прорабатывают разные сценарии на случай атаки со стороны Украины. Ближайшие соседи Приднестровья не заинтересованы в мире и стабильности на его территории, убежден глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики.
В начале марта секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о поддержке Молдавии в том числе военным путем в связи с ситуацией вокруг непризнанного Приднестровья, если президент Майя Санду обратится с такой просьбой.
При этом молдавский вице-премьер Олег Серебрян заверял, что власти Молдавии и Украины не имеют договоренностей и не ведут подготовку какой-либо совместной операции в Приднестровье.
Кроме того, в конце февраля в Минобороны России заявили, что Украина в ближайшее время хочет осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого подразделения Вооруженных сил Украины и националистов из формирования «Азов»*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка наступления войск России с территории Приднестровья, уточнили в ведомстве. В Минобороны также сообщили о значительном скоплении личного состава и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.