Спецслужбы Приднестровья предотвратили теракт против президента Красносельского

Спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины, заявили в Министерстве госбезопасности Приднестровья. Планировалось осуществить взрыв в центре Тирасполя рядом с кортежем Красносельского.





В ведомстве сообщили, что подозреваемые в подготовке покушения на лидера Приднестровья уже задержаны и дают признательные показания. Готовившееся покушение на Красносельского было квалифицировано как подготовка к теракту.





«Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики», — указывается в сообщении пресс-службы Министерства государственной безопасности Приднестровья.





Злоумышленники, заминировав автомобиль в Тирасполе, рассчитывали на большое количество жертв. Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев подтвердил, что в Приднестровье готовилась серия терактов.





Министр добавил, что власти республики прорабатывают разные сценарии на случай атаки со стороны Украины. Ближайшие соседи Приднестровья не заинтересованы в мире и стабильности на его территории, убежден глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики.