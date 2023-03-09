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Спецслужбы Приднестровья предотвратили теракт против президента Красносельского
Главу непризнанной республики хотели взорвать, преступление готовилось по указанию СБУ undefined
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Спецслужбы Приднестровья предотвратили теракт против президента Красносельского

Главу непризнанной республики хотели взорвать, преступление готовилось по указанию СБУ

Спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины, заявили в Министерстве госбезопасности Приднестровья. Планировалось осуществить взрыв в центре Тирасполя рядом с кортежем Красносельского.


В ведомстве сообщили, что подозреваемые в подготовке покушения на лидера Приднестровья уже задержаны и дают признательные показания. Готовившееся покушение на Красносельского было квалифицировано как подготовка к теракту.


«Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики», — указывается в сообщении пресс-службы Министерства государственной безопасности Приднестровья.


Злоумышленники, заминировав автомобиль в Тирасполе, рассчитывали на большое количество жертв. Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев подтвердил, что в Приднестровье готовилась серия терактов.


Министр добавил, что власти республики прорабатывают разные сценарии на случай атаки со стороны Украины. Ближайшие соседи Приднестровья не заинтересованы в мире и стабильности на его территории, убежден глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики.

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В начале марта секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о поддержке Молдавии в том числе военным путем в связи с ситуацией вокруг непризнанного Приднестровья, если президент Майя Санду обратится с такой просьбой.


При этом молдавский вице-премьер Олег Серебрян заверял, что власти Молдавии и Украины не имеют договоренностей и не ведут подготовку какой-либо совместной операции в Приднестровье.


Кроме того, в конце февраля в Минобороны России заявили, что Украина в ближайшее время хочет осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого подразделения Вооруженных сил Украины и националистов из формирования «Азов»*. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка наступления войск России с территории Приднестровья, уточнили в ведомстве. В Минобороны также сообщили о значительном скоплении личного состава и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы.

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*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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