Песков: Кремль не верит, что за взрывами на «Северных потоках» стоит проукраинский «Доктор Зло»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит сообщениям зарубежных СМИ, будто за взрывами на «Северных потоках» стоит некая проукраинская группировка. Подобный теракт под силу лишь небольшому числу спецслужб, заметил Песков.





«Что касается проукраинского какого-то «Доктора Зло», который [якобы] это организовал: с трудом в это верится. Слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — сказал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.





Песков обратил внимание, что Кремль настаивает на допуске России к расследованию теракта на «Северных потоках». Оно должно быть быстрым и прозрачным, считает пресс-секретарь главы государства.





«Мы по-прежнему продолжаем требовать быстрого, прозрачного расследования. Мы по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание <…> на какие-то второстепенные версии и гипотезы — [этого] тоже нельзя допускать», — заявил официальный представитель Кремля.





По мнению Пескова, следует установить заказчиков и исполнителей, поскольку «это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры».





Официальный представитель Кремля добавил, что версия о причастности России к диверсии на «Северных потоках» с самого начала была абсурдным вбросом, а отказ от нее свидетельствует об остатках разума на Западе. «Это абсурдная гипотеза, которая автоматом была вброшена на обсуждение», — полагает Песков.





США и Великобритания суетятся из-за ЧП на «Северных потоках», потому что у них возникают «неловкости» с Германией в связи с диверсией, указал официальный представитель Кремля.





Кроме того, Песков обратил внимание на «синхронный выход в разных странах» в СМИ материалов о том, кто якобы стоит за этим терактом. «Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся», — констатировал пресс-секретарь Владимира Путина.