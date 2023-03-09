Песков: Кремль не верит, что за взрывами на «Северных потоках» стоит проукраинский «Доктор Зло»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит сообщениям зарубежных СМИ, будто за взрывами на «Северных потоках» стоит некая проукраинская группировка. Подобный теракт под силу лишь небольшому числу спецслужб, заметил Песков.
«Что касается проукраинского какого-то «Доктора Зло», который [якобы] это организовал: с трудом в это верится. Слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — сказал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.
Песков обратил внимание, что Кремль настаивает на допуске России к расследованию теракта на «Северных потоках». Оно должно быть быстрым и прозрачным, считает пресс-секретарь главы государства.
«Мы по-прежнему продолжаем требовать быстрого, прозрачного расследования. Мы по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание <…> на какие-то второстепенные версии и гипотезы — [этого] тоже нельзя допускать», — заявил официальный представитель Кремля.
По мнению Пескова, следует установить заказчиков и исполнителей, поскольку «это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры».
Официальный представитель Кремля добавил, что версия о причастности России к диверсии на «Северных потоках» с самого начала была абсурдным вбросом, а отказ от нее свидетельствует об остатках разума на Западе. «Это абсурдная гипотеза, которая автоматом была вброшена на обсуждение», — полагает Песков.
США и Великобритания суетятся из-за ЧП на «Северных потоках», потому что у них возникают «неловкости» с Германией в связи с диверсией, указал официальный представитель Кремля.
Кроме того, Песков обратил внимание на «синхронный выход в разных странах» в СМИ материалов о том, кто якобы стоит за этим терактом. «Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся», — констатировал пресс-секретарь Владимира Путина.
Газета The New York Times писала о причастности к подрывам «Северных потоков» проукраинской группировки. В нее якобы входили граждане и Украины, и России. В диверсии якобы не принимали участие граждане Великобритании и США. Die Zeit со ссылкой на данные следствия передает, что в совершении диверсии использована яхта, арендованная польской компанией и, по всей видимости, принадлежащая двум украинцам.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии о том, что трое украинцев могут готовиться к диверсии. Они якобы пытались арендовать суда в имеющих выход в Балтийское море странах, в том числе в Швеции.
В ответ на эти публикации заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал тупой американской пропагандой предположения о том, что «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка. Такую версию, выдвигаемую властями США, экс-президент РФ посчитал «унылым говном».
26 сентября минувшего года произошли взрывы на трех нитках газопроводов «Северный поток», приведшие к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки. В компании Nord Stream 2 AG тогда определили эти разрушения как беспрецедентные. Путин назвал это ЧП терактом.
8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы. Он утверждает, что помогали США власти Норвегии. Американская сторона все обвинения в свой адрес отрицает.