Сергея Зуева уволили с поста ректора «Шанинки» из-за дела о мошенничестве

Сергей Зуев снят с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») в связи с судебным процессом по делу о мошенничестве. Пост ректора заняла Мария Сигова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.





Зуев останется научным руководителем «Шанинки» и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета, говорится в сообщении. Решение о назначении нового ректора продиктовано укрепить управленческую команду вуза и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы, сказано в пресс-релизе. Уточняется, что собрание учредителей «Шанинки» назначило Сигову ректором вуза 7 марта.





«В истории университетов любая организационная форма является вторичной по отношению к смыслу и миссии, которые несет на себе университет», — заявил Зуев, его слова приводит пресс-служба университета.













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