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В правящей партии «Грузинская мечта» заявили о планах специально провалить на голосовании законопроект об иноагентах
Таким образом прекратится рассмотрение этого документа undefined
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В правящей партии «Грузинская мечта» заявили о планах специально провалить на голосовании законопроект об иноагентах

Таким образом прекратится рассмотрение этого документа

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» специально провалит на голосовании во втором чтении законопроект об иноагентах. Об этом заявил журналистам лидер фракции Мамука Мдинарадзе. Он пояснил, что таким образом будет прекращено рассмотрение этого документа. Мдинарадзе уточнил, что будет повалена грузинская версия законопроекта об иноагентах.


«Согласно регламенту парламента Грузии, мы вынесем законопроект [об иноагентах. — Примеч. Daily Storm] на второе слушание, на котором его провалим. <...> Провал окончательно продецурно решит этот вопрос»,— заявил лидер правящей партии.


Он пояснил, что решение «Грузинской мечты» отозвать законопроект об иноагентах после акций протеста касается как грузинской версии документа, так и американской. По словам политика, главной причиной стало желание партии «не подвергать риску здоровье и жизнь хотя бы одного человека», выходившего на демонстрации в Тбилиси.


«Грузинская мечта» ранее объявила, что отзывает из парламента законопроект об иноагентах. До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что наложит вето на законопроект. Зурабишвили считает, такой «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».


Однако в партии уверены, что в негативном свете представила этот документ «машина лжи», обманувшая определенную часть жителей Грузии. В «Грузинской мечте» отметили, что после того, как «спадет эмоциональный фон» можно будет лучше объяснить гражданам, для чего принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в республике.

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Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии на фоне протестов

Столкновения полиции и демонстрантов прошли в Тбилиси 9 марта 2023
Dailystorm - Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии на фоне протестов

В феврале в парламенте были зарегистрированы две версии законопроекта об иноагентах — грузинская и американская. Вторая представляла собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Документ касается как юридических, так и физических лиц, и предусматривает уголовную ответственность. Грузинский вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.


В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста. Это было ответом на то, что парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иностранных агентах.


Силовики разогнали протестующих с применением водометов и слезоточивого газа. За два дня протестов было задержано более 130 человек. Но представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе сообщил, что митинги продолжатся. Коберидзе также рассказал о требовании к властям освободить всех задержанных демонстрантов.

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