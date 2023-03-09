В правящей партии «Грузинская мечта» заявили о планах специально провалить на голосовании законопроект об иноагентах

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» специально провалит на голосовании во втором чтении законопроект об иноагентах. Об этом заявил журналистам лидер фракции Мамука Мдинарадзе. Он пояснил, что таким образом будет прекращено рассмотрение этого документа. Мдинарадзе уточнил, что будет повалена грузинская версия законопроекта об иноагентах.





«Согласно регламенту парламента Грузии, мы вынесем законопроект [об иноагентах. — Примеч. Daily Storm] на второе слушание, на котором его провалим. <...> Провал окончательно продецурно решит этот вопрос»,— заявил лидер правящей партии.





Он пояснил, что решение «Грузинской мечты» отозвать законопроект об иноагентах после акций протеста касается как грузинской версии документа, так и американской. По словам политика, главной причиной стало желание партии «не подвергать риску здоровье и жизнь хотя бы одного человека», выходившего на демонстрации в Тбилиси.





«Грузинская мечта» ранее объявила, что отзывает из парламента законопроект об иноагентах. До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что наложит вето на законопроект. Зурабишвили считает, такой «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».





Однако в партии уверены, что в негативном свете представила этот документ «машина лжи», обманувшая определенную часть жителей Грузии. В «Грузинской мечте» отметили, что после того, как «спадет эмоциональный фон» можно будет лучше объяснить гражданам, для чего принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в республике.