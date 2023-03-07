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«Я на вашей стороне»: президент Грузии пообещала протестующим наложить вето на закон об иноагентах
Саломе Зурабишвили заявила, что «закон никому не нужен» undefined
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«Я на вашей стороне»: президент Грузии пообещала протестующим наложить вето на закон об иноагентах

Саломе Зурабишвили заявила, что «закон никому не нужен»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иностранных агентах, пообещав наложить на него вето. Она опубликовала видеообращение к гражданам на странице в Facebook*, указав, что «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».


«Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на [проспекте] Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом того, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию», — сказала Зурабишвили.


По ее словам, данный закон отдаляет Грузию от ЕС и все, кто поддерживают его, нарушают конституцию страны, поэтому он признан недействительным.


Ранее США призвали власти Грузии не мешать гражданам выражать протест из-за закона об иноагентах, указав, что «это право доступно как для людей в Грузии, так и людей по всему миру». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс также заявил, что у Вашингтона «есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за попытку вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом».


В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, где митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Закон, в том числе, поддержала и правящая партия «Грузинская мечта».


После принятия закона в первом чтении, у здания парламента начались стычки протестующих с правоохранителями. Полиция применяла против митингующих водометы и слезоточивый газ, а местные жители в ответ применили против силовиков бутылки с зажигательной смесью и камни.

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Законопроект об иноагентах внесли в парламент Грузии в двух вариантах — грузинском и американском. Последняя является аналогом закона в США и касается как юридических, так и физических лиц, а также предусматривает уголовную ответственность. Грузинский же вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.


Представители «Грузинской мечты», которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект. При этом если Зурабишвили наложит вето, то эти депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры выступили против закона.


*Facebook признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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