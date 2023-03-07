«Я на вашей стороне»: президент Грузии пообещала протестующим наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иностранных агентах, пообещав наложить на него вето. Она опубликовала видеообращение к гражданам на странице в Facebook*, указав, что «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».





«Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на [проспекте] Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом того, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию», — сказала Зурабишвили.





По ее словам, данный закон отдаляет Грузию от ЕС и все, кто поддерживают его, нарушают конституцию страны, поэтому он признан недействительным.





Ранее США призвали власти Грузии не мешать гражданам выражать протест из-за закона об иноагентах, указав, что «это право доступно как для людей в Грузии, так и людей по всему миру». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс также заявил, что у Вашингтона «есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за попытку вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом».





В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, где митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Закон, в том числе, поддержала и правящая партия «Грузинская мечта».





После принятия закона в первом чтении, у здания парламента начались стычки протестующих с правоохранителями. Полиция применяла против митингующих водометы и слезоточивый газ, а местные жители в ответ применили против силовиков бутылки с зажигательной смесью и камни.