Истребители ВВС Израиля обстреляли аэропорт Алеппо

Истребители F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо на севере Сирии. Об этом замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Гуринов сообщил в рамках брифинга.





«7 марта с 02:02 до 02:13 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по международному аэропорту «Эн-Найраб» в городе Алеппо», — сказал Гуринов.





По его словам, повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор, в связи с чем работа аэропорта временно приостановлена. В ближайшие часы также будет затруднена доставка гуманитарной помощи в районы провинции Алеппо, пострадавшие от землетрясения.





В ночь на 19 февраля стало известно, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску. В Минобороны Сирии заявляли, что средства ПВО сбили большую часть ракет. Одна из них попала в здание, погибли 15 человек. В оборонном ведомстве также сообщили о разрушении ряда домов в городе.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Москва осуждает силовые действия Израиля, который нанес удары по сирийскому Дамаску. Дипломат отметила, что это грубое нарушение норм международного права и призвала Израиль прекратить эти провокации.